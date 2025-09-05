Mundo

Governo dos EUA pede a mais de 250 mil venezuelanos que se preparem para deixar o país em novembro

Com a decisão do governo americano, cerca de 267 mil venezuelanos, cuja proteção expirava inicialmente em 10 de setembro, ganharam um pequeno fôlego graças ao prazo adicional

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 17h46.

Última atualização em 5 de setembro de 2025 às 17h57.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) dos Estados Unidos declarou nesta sexta-feira que a designação do Status de Proteção Temporária (TPS) de 2021 terminará no próximo dia 7 de novembro e pediu aos imigrantes da Venezuela beneficiários que se “preparem” para retornar ao país de origem.

Com a decisão, cerca de 267 mil venezuelanos, cuja proteção expirava inicialmente em 10 de setembro, ganharam um pequeno fôlego graças ao prazo adicional, pois a lei exige que o governo comunique com pelo menos 60 dias de antecedência o término do TPS para que os beneficiários tenham opções e não permaneçam irregularmente no país.

“Se você é estrangeiro e atualmente é beneficiário do TPS para a Venezuela sob a designação de 2021, deve se preparar para retornar à Venezuela se não tiver outra base legal para permanecer nos EUA”, destacou hoje em comunicado o Serviço de Imigração e Cidadania (USCIS).

O governo americano convidou os venezuelanos afetados pelo término do benefício migratório a usar o aplicativo CBP Home se pretendem sair dos EUA.

A esperança dos imigrantes de permanecer no país está nas mãos de um juiz federal da Califórnia que avalia uma ação movida por um grupo de venezuelanos afetados e pela Aliança TPS, na qual alegam que o término da proteção pelo governo do presidente Donald Trump é ilegal.

A ação na Justiça busca proteger dois grupos de venezuelanos protegidos pelo TPS concedido pelo ex-presidente Joe Biden, os de 2021, cerca de 250 mil, e os beneficiários da prorrogação de 2023, cerca de 350 mil.

