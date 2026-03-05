Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Governo dos EUA diz estar pronto para lançar 'ofensiva solo' contra cartéis na América Latina

Secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que a Casa Branca está disposta a trabalhar em conjunto com os governos latino-americanos se desejarem

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de março de 2026 às 14h48.

Tudo sobreAmérica Latina
Saiba mais

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta quinta-feira, 5, que o país está disposto a realizar uma ofensiva militar contra cartéis de drogas mesmo sem apoio internacional, caso considere necessário.

Em discurso direcionado a governos da América Latina, ele pediu que as autoridades da região ampliem o combate ao que chamou de “narcoterrorismo”.

"Os Estados Unidos estão preparados para abordar estas ameaças e ir sozinhos para a ofensiva, se necessário. No entanto, é nossa preferência e é a meta desta conferência que, no interesse da vizinhança, façamos tudo junto com vocês, com nossos vizinhos e aliados", declarou Hegseth durante evento realizado em Miami.

O secretário participou da abertura da conferência “Américas contra os cartéis”, promovida na sede do Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom), na Flórida. No encontro, ele voltou a defender que a chamada nova Doutrina Monroe — apelidada por integrantes do governo de “Donroe” e associada ao presidente Donald Trump — sustenta a possibilidade de ações militares contra organizações de narcotráfico na América Latina.

Durante a reunião, que contou com representantes das forças de segurança e militares de diversos países da região — com exceção de México, Colômbia e Brasil —, Hegseth afirmou que os governos precisam intensificar a resposta contra esses grupos criminosos e "partir para a ofensiva contra os narcoterroristas".

"Apenas começamos a trabalhar com vocês. Vocês devem fazer mais e nós devemos fazer mais para atacar os grupos narcoterroristas em todas as áreas. Desmantelaremos as redes de narcoterroristas neste hemisfério e negaremos o acesso aos adversários estatais que os apoiem", destacou.

Operação contra o narcotráfico nas Américas

O encontro ocorre poucos dias após a realização da primeira operação militar conjunta entre Estados Unidos e Equador voltada ao combate de organizações classificadas como “narcoterroristas” naquele país. A ação foi realizada após a visita do comandante do Southcom, Francis Donovan, ao território equatoriano nesta semana.

Além disso, desde setembro do ano passado, o governo Trump afirma ter conduzido ataques contra 44 embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico no Pacífico e no Caribe. As operações, realizadas no âmbito da missão chamada “Lança do Sul”, teriam resultado em ao menos 150 mortes.

"Somos seu parceiro principal para trabalhar, junto e através de suas nações, para alcançar objetivos compartilhados, mas quando for necessário, não hesitaremos em agir", alertou o comandante Donovan.

Ao justificar a intensificação dessas operações, Hegseth citou dados sobre o impacto das drogas nos Estados Unidos, afirmando que "mais de um milhão de americanos" morreram por overdose de fentanil, cocaína e outras substâncias durante o governo Joe Biden (2021-2025). Ele também declarou que o tráfico de pessoas teria aumentado de forma acelerada, dizendo que a atividade "explodiu" em 2.000%, alcançando um valor estimado de US$ 13 bilhões em 2022.

*Com informações da agência EFE.

Acompanhe tudo sobre:América LatinaEstados Unidos (EUA)Donald TrumpCartel

Mais de Mundo

IA chinesa treinada com 42 anos de dados atmosféricos prevê poluição global em menos de um minuto

Trem-bala mais rápido do mundo entra em fase de testes operacionais na China

China projeta crescimento do PIB entre 4,5% e 5% em 2026

Juiz dos EUA manda governo devolver bilhões em tarifas

Mais na Exame

Carreira

Este modelo de recrutamento conecta empresas a jovens em um dia — e sua empresa pode adotá-lo

Pop

Após desistir da Warner, Netflix compra startup de IA de Ben Affleck

ESG

1 em cada 5 crianças é vítima de violência sexual facilitada pela tecnologia, diz UNICEF

Brasil

Lula agradece a Câmara pela aprovação da PEC da Segurança: 'Combate mais firme do crime organizado'