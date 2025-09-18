Governo dos EUA confirma envio de caças F-35B a Porto Rico para operações no Caribe

O Departamento de Guerra dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira que enviou caças de última geração F-35B a Porto Rico para que participem da operação alegadamente para combater o narcotráfico no Caribe, mas que segundo a Venezuela tem o objetivo de forçar uma mudança de governo no país sul-americano.

"Os caças F-35B Lightning II do Esquadrão de Ataque da Infantaria da Marinha 225 já se encontram em Porto Rico. Estão prontos para combater os cartéis cujas atividades ilícitas tiveram consequências devastadoras para os americanos durante décadas", explicou o Departamento de Guerra em uma breve mensagem na rede social X (ex-Twitter).

A configuração B do F-35 é a que permite a decolagem em curta distância e o pouso na vertical, por isso teoricamente tem capacidade para realizar estas operações a partir das coberturas de três dos navios que os EUA têm enviados ao sul do Caribe.

A imprensa local já havia informado no início da semana que ao menos cinco aviões de combate F-35 haviam chegado ao aeroporto regional José Aponte de la Torre, a antiga base de Roosevelt Roads, no município de Ceiba, no nordeste de Porto Rico.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta mesma semana que a operação enviada para a região destruiu uma segunda lancha, causando a morte de seus três ocupantes, que, segundo Washington, eram "narcoterroristas" venezuelanos que transportavam drogas.