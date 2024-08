Governo do Talibã proíbe a prática de artes marciais mistas (MMA) no Afeganistão

O governo talibã do Afeganistão proibiu as artes marciais mistas (MMA) no país, alegando que são incompatíveis com a lei islâmica. Segundo a emissora local TOLOnews, a ordem foi emitida pela polícia moral do Afeganistão, parte do Ministério da Propagação da Virtude e Prevenção do Vício, após uma investigação sobre a conformidade do esporte com a lei islâmica, a Sharia.

"Foi descoberto que o esporte é problemático em termos de Sharia. Ele tem muitos aspectos que contradizem os ensinamentos do Islã", disse a autoridade esportiva do governo Talibã em uma declaração enviada à AFP. "Portanto, foi decidido proibir as artes marciais mistas no Afeganistão", acrescentou.

Um oficial da autoridade esportiva disse à mídia local que o MMA foi proibido em parte porque era considerado muito violento e representava um risco de ferimentos ou morte. O esporte é popular entre os jovens do país e conquistou uma base de fãs locais apaixonados nas duas décadas que antecederam o retorno do Talibã ao poder em 2021, publicou o jornal inglês BBC.

A Federação de Artes Marciais Mistas foi fundada em 2008. Após isso, o Afghanistan Fighting Championship (AFC) e o Truly Grand Fighting Championship (TGFC) realizaram dezenas de lutas. O esporte sofre com a repressão do Talibã desde que assumiram o poder.

As competições foram efetivamente proibidas em 2021, quando introduziram uma legislação proibindo "socos na cara". Alguns lutadores reclamaram de ameaças e assédio por parte de autoridades do Talibã, de acordo com o periódico inglês. No entanto, as autoridades pareceram suavizar sua posição em algumas ocasiões.

Em 2022, o lutador Ahmad Wali Hotak foi liberado para realizar uma coletiva de imprensa na capital Cabul para anunciar uma luta que ele ganharia na Rússia. Em seu retorno ao Afeganistão, foi recebido por figuras do governo.

As artes marciais mistas são uma junção de esportes de combate e contato, que permitem o uso de diferentes técnicas e estilos de luta em um único combate. Técnicas de golpes e submissão, tanto no chão, quanto em pé, são permitidas.