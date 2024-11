Governo do Canadá diz a Trump para não confundir fronteira do país com a mexicana

O ministro da Indústria do Canadá, François-Philippe Champagne, declarou nesta terça-feira, 26, que Ottawa deixará claro a Washington que “não deve confundir a fronteira mexicana com a canadense”. A afirmação responde à ameaça de tarifas de 25% anunciadas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

Champagne afirmou que o Canadá está comprometido em proteger suas fronteiras e enfatizou a colaboração com os Estados Unidos nesse processo. “Estamos muito conscientes de que precisamos proteger a nossa fronteira. Estamos fazendo isso em conjunto com os Estados Unidos”, explicou. Ele destacou que a prioridade é defender os interesses dos trabalhadores e da indústria canadenses.

O chefe de governo de Ontário, Doug Ford, chamou de “insulto” a comparação do Canadá com o México feita pelo presidente americano. “Comparar-nos com o México é a coisa mais insultante que já ouvi dos nossos amigos (americanos)”, criticou Ford.

Impactos e reação do governo

Ford sugeriu, na semana passada, que o México deveria ser retirado do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) antes que Trump assumisse a Casa Branca. Sua ideia foi amplamente apoiada por líderes provinciais preocupados com as possíveis consequências das tarifas de 25% para a economia do país.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou uma reunião virtual com os líderes provinciais para formular uma resposta conjunta às ameaças de tarifas. Trudeau afirmou que já teve uma “boa conversa” com Trump na noite de segunda-feira, buscando caminhos construtivos para abordar o tema.

Desafios econômicos

Apenas nesta terça-feira, o dólar canadense desvalorizou quase 1% frente ao dólar americano. A desvalorização reflete a tensão gerada pelas ameaças tarifárias. Trump prometeu que todos os produtos mexicanos e canadenses serão taxados em 25% como retaliação ao fluxo de drogas e imigração ilegal.

Trump ainda mencionou que produtos chineses receberão tarifas de 10% até que Pequim interrompa a chegada de fentanil. “Tanto o México como o Canadá têm o direito e o poder absolutos para resolver facilmente este problema latente. Até que o façam, é hora de pagarem um preço muito elevado”, declarou Trump.