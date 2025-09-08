Governo da Venezuela pede a cidadãos que se preparem em 'todas as frentes' de batalha

O ministro do Interior e secretário-geral do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pediu nesta segunda-feira aos venezuelanos que se preparem em “todas as frentes” diante do envio de tropas militares pelos Estados Unidos ao mar do Caribe sob o argumento de combater o narcotráfico.

“Não estamos convocando nenhuma guerra, nem queremos guerra com ninguém. Mas nosso povo deve estar preparado e alerta, em todas as instâncias, em todas as frentes, de todas as maneiras e formas”, afirmou Cabello em entrevista coletiva do PSUV, transmitida pela rede estatal de televisão "VTV".

Além disso, o ministro enfatizou que se preparar para “essa batalha” significa que “aqueles que vivem aqui como cavalos de Troia sabem que seu destino é o destino dos inimigos da pátria”.

“Se há algo com que devemos nos preocupar são os internos que estariam dispostos a trabalhar para o imperialismo”, afirmou, sem entrar em detalhes.

Cabello anunciou que, no fim de semana, o PSUV debaterá e receberá propostas para defender o país do que considera “ameaças” representadas pela mobilização militar dos EUA.

Mais cedo, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou que o país permanece em alerta e sem medo diante da operação dos EUA no Caribe, o que para Caracas representa uma tentativa de provocar uma mudança de “regime”.

Para o ministro, os EUA mantêm uma “ameaça militar sem precedentes”, pretendendo “desestabilizar, a partir de dentro, as instituições (venezuelanas), provocar a divisão da Força Armada Nacional Bolivariana e também provocar a saída de traidores”.

Os EUA enviaram oito navios militares com mísseis e um submarino nuclear para regiões do mar do Caribe com o argumento de combater o tráfico de drogas rumo ao país. Além disso, na semana passada, ordenaram que dez caças F-35 fossem para uma base aérea em Porto Rico.

Em resposta, a Venezuela mobilizou navios e milhões de combatentes e, além disso, pediu à ONU e à comunidade internacional em geral que se pronunciassem.