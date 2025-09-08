Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Governo da Venezuela pede a cidadãos que se preparem em 'todas as frentes' de batalha

Ministro do Interior afirmou que seu partido receberá propostas para defender o país do que considera “ameaças” representadas pela mobilização militar dos EUA

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 21h21.

Tudo sobreEstados Unidos (EUA)
Saiba mais

O ministro do Interior e secretário-geral do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, pediu nesta segunda-feira aos venezuelanos que se preparem em “todas as frentes” diante do envio de tropas militares pelos Estados Unidos ao mar do Caribe sob o argumento de combater o narcotráfico.

“Não estamos convocando nenhuma guerra, nem queremos guerra com ninguém. Mas nosso povo deve estar preparado e alerta, em todas as instâncias, em todas as frentes, de todas as maneiras e formas”, afirmou Cabello em entrevista coletiva do PSUV, transmitida pela rede estatal de televisão "VTV".

Além disso, o ministro enfatizou que se preparar para “essa batalha” significa que “aqueles que vivem aqui como cavalos de Troia sabem que seu destino é o destino dos inimigos da pátria”.

“Se há algo com que devemos nos preocupar são os internos que estariam dispostos a trabalhar para o imperialismo”, afirmou, sem entrar em detalhes.

Cabello anunciou que, no fim de semana, o PSUV debaterá e receberá propostas para defender o país do que considera “ameaças” representadas pela mobilização militar dos EUA.

Mais cedo, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmou que o país permanece em alerta e sem medo diante da operação dos EUA no Caribe, o que para Caracas representa uma tentativa de provocar uma mudança de “regime”.

Para o ministro, os EUA mantêm uma “ameaça militar sem precedentes”, pretendendo “desestabilizar, a partir de dentro, as instituições (venezuelanas), provocar a divisão da Força Armada Nacional Bolivariana e também provocar a saída de traidores”.

Os EUA enviaram oito navios militares com mísseis e um submarino nuclear para regiões do mar do Caribe com o argumento de combater o tráfico de drogas rumo ao país. Além disso, na semana passada, ordenaram que dez caças F-35 fossem para uma base aérea em Porto Rico.

Em resposta, a Venezuela mobilizou navios e milhões de combatentes e, além disso, pediu à ONU e à comunidade internacional em geral que se pronunciassem.

Acompanhe tudo sobre:VenezuelaEstados Unidos (EUA)Nicolás MaduroDonald Trump

Mais de Mundo

Trump minimiza violência doméstica em discurso para líderes religiosos

Coalizão governista de esquerda vence eleições na Noruega, com 54% dos votos apurados

Governo Trump promete manter ações contra Moraes: 'Continuaremos a tomar as medidas cabíveis'

Suprema Corte autoriza governo Trump a prender imigrantes que falem espanhol ou inglês com sotaque

Mais na Exame

Mundo

Trump minimiza violência doméstica em discurso para líderes religiosos

Tecnologia

SpaceX, de Elon Musk, compra faixas de transmissão de dados sem fio por US$ 17 bilhões

Marketing

'Não é só tecnologia: água, biscoito e cueca também são produtos para gamers', diz Gaules

Brasil

Lula empata com Ciro, vence Bolsonaro, Tarcísio e outros 3 nomes no 2º turno, diz pesquisa CNT/MDA