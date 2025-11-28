Mundo

Governo da Itália desmantela esquema de fraudes para obtenção de cidadania

Rede criminosa se beneficiava de uma legislação que facilita a naturalização de pessoas com ascendência italiana

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 20h41.

Uma operação policial na Itália desmantelou uma rede criminosa responsável por fraudar comprovantes de residência para brasileiros, para facilitar a obtenção da cidadania italiana. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 28, pela agência de notícias italiana Ansa.

De acordo com as autoridades, o esquema estava em funcionamento na cidade de Moggio Udinese, localizada perto da fronteira com a Áustria, desde 2018. Os envolvidos fraudaram a residência de 84 brasileiros, que não moravam no local, para que pudessem obter os documentos necessários para acelerar o processo de cidadania italiana.

Com os comprovantes falsificados, os beneficiados conseguiam driblar a fila nos consulados e, em poucos meses, adquiriam a cidadania italiana. O esquema se beneficiava de uma legislação que facilita a naturalização de pessoas com ascendência italiana que escolhem residir no país, um direito buscado por uma pequena parcela dos latino-americanos.

A polícia italiana denunciou seis pessoas por falsidade ideológica, incluindo servidores públicos. O esquema foi liderado por uma mulher albanesa de 61 anos e um homem brasileiro de 54, que, segundo as investigações, falsificavam contratos de aluguel, documentos e organizavam viagens à Itália para finalizar o processo de cidadania.

Os brasileiros que se beneficiaram do esquema pagavam cerca de € 6.000 (aproximadamente R$ 37 mil) por cada comprovante de residência falso, com a opção de pagar mais para completar o processo sem precisar viajar à Itália. No total, a rede criminosa movimentou mais de € 500 mil (cerca de R$ 3 milhões).

Esquemas semelhantes já haviam sido desmantelados na Itália anteriormente. O país adota o princípio do jus sanguinis, ou seja, a cidadania é concedida a pessoas que têm ascendência italiana, ao contrário do jus solis, praticado na maioria dos países das Américas, em que a nacionalidade é atribuída com base no local de nascimento.

Recentemente, o governo de Giorgia Meloni implementou restrições a essa possibilidade, alterando a legislação que facilitava a obtenção de cidadania por descendentes de italianos.

