Governo da França considera muito provável que alguns casos de mpox apareçam no país Está previsto advertir todas as pessoas que viajam ou entram na França provenientes de regiões da África onde circula a epidemia nos voos de partida e chegada

Medical syringes and a bottle are seen with 'Monkeypox' sign and monkeypox illustrative model displayed on a screen in the background in this illustration photo taken in Krakow, Poland on May 26, 2022. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) (Divulgação/Divulgação)