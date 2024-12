Governo da França confirma François Bayrou como novo primeiro-ministro

O presidente francês Emmanuel Macron nomeou nesta sexta-feira, 13, François Bayrou como novo primeiro-ministro. O anúncio foi feito por um comunicado oficial do Palácio do Eliseu, sede oficial do Executivo francês.

Le président de la République a nommé François @bayrou Premier ministre et l’a chargé de former un Gouvernement. pic.twitter.com/97Z1BkFqFa — Gouvernement (@gouvernementFR) December 13, 2024

Este é o quarto político a assumir o cargo em um intervalo de 11 meses e acontece após a renúncia de Michel Barnier, que ficou apenas três meses no cargo.

Em atualização