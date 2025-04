Governo da Espanha decreta estado de emergência após apagão em todo o país

O Ministério do Interior da Espanha decretou estado de emergência nesta segunda-feira, 28, após um grande apagão atingir boa parte da Península Ibérica.

De acordo com a pasta, o estado de emergência será implementado nas regiões que fizerem a solicitação formal. Até agora, Madri, Andaluzia e Extremadura já pediram para que o governo assuma o controle da ordem pública e de outras responsabilidades.

"O Ministro do Interior assume a liderança da emergência, a pedido das comunidades autônomas. Grande-Marlaska, que participou das duas reuniões realizadas nesta segunda-feira pelo Conselho de Segurança Nacional, presidiu uma comissão extraordinária de coordenação esta noite para tratar das consequências do apagão", diz o comunicado da pasta, no X (antigo Twitter)

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou que ainda não há uma explicação definitiva para o apagão que afetou grande parte da Península, segundo informações da Reuters.

Espanha e Portugal sofreram uma ampla queda no fornecimento de energia, o que causou a paralisação dos transportes públicos, longos congestionamentos e atrasos em voos. Serviços essenciais foram comprometidos: hospitais enfrentaram quedas de energia, enquanto passageiros ficaram presos em estações de metrô e elevadores.

As concessionárias de energia se empenharam na recuperação da rede elétrica, mas a Red Eléctrica, operadora de transmissão da Espanha, alertou que a normalização poderia levar entre 6 e 10 horas.

Embora autoridades estivessem investigando a hipótese de um ataque cibernético, o presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, declarou que não há evidências apontando para essa causa.

A REN (Redes Energéticas Nacionais), responsável pela transmissão elétrica em Portugal, informou que a falha no país teve origem em um problema na rede espanhola, associado a um fenômeno atmosférico incomum chamado “vibração atmosférica induzida”.

Em resposta à crise, os governos da Espanha e de Portugal se reuniram para tratar da situação, que também chegou a afetar temporariamente algumas áreas da França. Na Espanha, um comitê de emergência foi criado para coordenar as ações.