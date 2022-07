Governo da China faz reembolsos por suposta fraude bancária

As autoridades chinesas informaram nesta sexta-feira, 22, que pagariam mais investidores cujo dinheiro foi congelado por vários pequenos bancos rurais. Enquanto isso, Pequim intensifica esforços para resolver riscos financeiros crescentes em meio a uma economia em desaceleração e queda nas vendas do setor imobiliário chinês.

Após o primeiro lote de pagamentos na semana passada, reguladores nas províncias de Henan e Anhui disseram na quinta-feira (21) que começariam a pagar os depositantes com até 100.000 yuans, o equivalente a cerca de US$ 14.800, nos cinco bancos com problemas a partir de segunda-feira.

Na última semana, autoridades das duas províncias reembolsaram os depositantes com 50.000 yuans ou menos em poupança no Yuzhou Xinminsheng Rural Bank, Shangcai Huimin County Bank, Zhecheng Huanghuai Community Bank, Kaifeng New Oriental Rural Bank e Guzhen New River Huai Village & Township Bank, de acordo com Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China.

O primeiro pagamento ocorreu depois que os depositantes se reuniram no início deste mês do lado de fora da agência do banco central em Zhengzhou, capital da província central de Henan, exigindo intervenção do governo.

O protesto se tornou violento quando centenas de depositantes foram atacados por homens à paisana, enquanto fotos e vídeos do incidente foram rapidamente censurados nas plataformas de mídia social da China.

A comissão reguladora disse que o reembolso da semana passada não foi motivado pelos protestos e que lidaria com os riscos financeiros de acordo com a lei.

A comissão também informou que em uma investigação de três meses descobriu que a empresa de investimento privado Henan New Wealth Group conseguiu explorar depósitos nos bancos, que usou para financiar suas operações.

