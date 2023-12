Governo chinês realiza simpósio em homenagem ao 130º aniversário de Mao Zedong

O Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) promoveu, nesta terça-feira (26) , um marcante simpósio no Grande Salão do Povo para celebrar o 130º aniversário do nascimento do Companheiro Mao Zedong. O evento contou com a presença notável de Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do PCC, presidente chinês e chefe da Comissão Militar Central, que entregou um discurso de destaque.

Xi ressaltou a importância vital de avançar na causa iniciada por Mao Zedong, conclamando esforços coletivos para fortalecer a China e revigorar a nação em todas as esferas, através da busca pela modernização chinesa . O líder chinês destacou o Pensamento de Mao Zedong como um tesouro espiritual inestimável para o Partido, delineando seu papel orientador a longo prazo. Xi enfatizou que a verdadeira homenagem a Mao reside na continuidade da promoção da causa que ele iniciou.

Membros destacados do Comitê Permanente do Bureau Político do Comitê Central do PCC, incluindo Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Ding Xuexiang, Li Xi, e o vice-presidente Han Zheng, marcaram presença no evento. A condução do simpósio ficou a cargo de Cai Qi, membro do Comitê Permanente do Bureau Político do Comitê Central do PCC.