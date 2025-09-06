Governo britânico descarta eleições antecipadas após renúncia de vice-primeira-ministra

O governo do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, rejeitou neste sábado,6, a possibilidade de convocar eleições antecipadas após a renúncia forçada de sua vice-premiê, Angela Rayner, que precipitou uma remodelação ministerial.

O secretário-chefe de Starmer, Darren Jones, também chanceler do Ducado de Lancaster - com funções equivalentes à presidência —, declarou à emissora “Sky News” que o Partido Trabalhista não irá se fragmentar nem antecipar as eleições, como previu na sexta-feira o líder da formação populista de direita Reform UK, Nigel Farage.

Farage disse a seus apoiadores durante o congresso anual de seu partido que eles deveriam se preparar para as eleições em torno de 2027, em vez da data prevista para 2029.

"Nigel Farage está errado. O Partido Trabalhista não vai se dividir e não haverá eleições antecipadas", insistiu Jones.

O trabalhista garantiu que o primeiro-ministro queria há tempos fazer mudanças em seu gabinete e que a saída de Rayner apenas "as acelerou".

Starmer realizou na sexta-feira, 5, uma remodelação profunda após a renúncia de sua vice-primeira-ministra por uma polêmica sobre sua situação fiscal.

A saída de Rayner, figura destacada da ala esquerda, deixou vagas estratégicas que ele aproveitou para tentar reforçar seu projeto político diante da queda nas pesquisas.

Rayner também se demitiu como ministra da Habitação e vice-líder do Partido Trabalhista depois que um relatório concluiu que, embora tenha agido de boa-fé, havia violado o código de ética ao não solicitar aconselhamento jurídico adequado ao adquirir uma segunda residência, pagando menos impostos do que o devido.

Entre as principais mudanças, David Lammy, até então chefe da diplomacia britânica, passou a ser vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça. Yvette Cooper, que dirigia o Ministério do Interior, assumiu as Relações Exteriores em um momento crítico, enquanto Shabana Mahmood assumiu as rédeas do Interior com a imigração como seu principal desafio.