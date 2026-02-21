Governo britânico avalia retirar príncipe Andrew da linha de sucessão ao trono

O governo britânico avalia apresentar um projeto de lei para retirar Andrew Mountbatten-Windsor da linha de sucessão ao trono, em uma medida com amplas implicações constitucionais.

A iniciativa surge após o irmão do rei Charles III ter sido detido, na última quinta-feira, sob suspeita de má conduta em cargo público.

Na prática, o texto impediria legalmente que Andrew pudesse, em qualquer circunstância, assumir o trono.

O ministro da Defesa, Luke Pollard, afirmou à BBC que a remoção seria “a coisa certa a fazer”, independentemente do desfecho da investigação policial.

Segundo Pollard, o governo trabalha “absolutamente” com o Palácio de Buckingham para estruturar a proposta, com o objetivo de evitar que o ex-príncipe fique “potencialmente a um batimento cardíaco de distância do trono”.

Ele ponderou, no entanto, que qualquer mudança formal deve ocorrer apenas após a conclusão das investigações.

Andrew permaneceu detido por 11 horas antes de ser liberado e nega irregularidades. Durante as diligências, a polícia realizou buscas no Royal Lodge, propriedade de 30 cômodos em Windsor onde ele viveu por anos. A Polícia do Vale do Tâmisa informou que as ações devem continuar até a próxima segunda-feira.

Oitavo na linha sucessória

Atualmente oitavo na linha sucessória, Andrew já havia sido destituído de títulos, incluindo o de “príncipe”, em outubro passado, em meio à pressão relacionada a seus vínculos com Jeffrey Epstein.

Mesmo afastado de funções públicas desde 2019, após a repercussão negativa de entrevista ao programa BBC Newsnight, ele manteve formalmente sua posição na sucessão.

No Parlamento, a eventual proposta encontra respaldo em parte da oposição, como os Liberal Democrats e o SNP, que sinalizaram apoio à medida.

O líder dos Liberal Democrats, Sir Ed Davey, afirmou que a polícia deve atuar “sem medo ou favorecimento” e que o Parlamento deverá tratar do tema “no momento certo”.

A eventual retirada de Andrew da linha de sucessão é considerada uma medida extraordinária no sistema constitucional britânico, que exige legislação específica para alterar a ordem sucessória.