Governo britânico avalia retirar príncipe Andrew da linha de sucessão ao trono

Andrew: Atualmente oitavo na linha sucessória, Andrew já havia sido destituído de títulos ((Photo by Peter Nicholls/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 12h52.
O governo britânico avalia apresentar um projeto de lei para retirar Andrew Mountbatten-Windsor da linha de sucessão ao trono, em uma medida com amplas implicações constitucionais.
A iniciativa surge após o irmão do rei Charles III ter sido detido, na última quinta-feira, sob suspeita de má conduta em cargo público.
Na prática, o texto impediria legalmente que Andrew pudesse, em qualquer circunstância, assumir o trono.
O ministro da Defesa, Luke Pollard, afirmou à BBC que a remoção seria “a coisa certa a fazer”, independentemente do desfecho da investigação policial.
Segundo Pollard, o governo trabalha “absolutamente” com o Palácio de Buckingham para estruturar a proposta, com o objetivo de evitar que o ex-príncipe fique “potencialmente a um batimento cardíaco de distância do trono”.Ele ponderou, no entanto, que qualquer mudança formal deve ocorrer apenas após a conclusão das investigações.
Andrew permaneceu detido por 11 horas antes de ser liberado e nega irregularidades. Durante as diligências, a polícia realizou buscas no Royal Lodge, propriedade de 30 cômodos em Windsor onde ele viveu por anos. A Polícia do Vale do Tâmisa informou que as ações devem continuar até a próxima segunda-feira.
Atualmente oitavo na linha sucessória, Andrew já havia sido destituído de títulos, incluindo o de “príncipe”, em outubro passado, em meio à pressão relacionada a seus vínculos com Jeffrey Epstein.
Mesmo afastado de funções públicas desde 2019, após a repercussão negativa de entrevista ao programa BBC Newsnight, ele manteve formalmente sua posição na sucessão.No Parlamento, a eventual proposta encontra respaldo em parte da oposição, como os Liberal Democrats e o SNP, que sinalizaram apoio à medida.
O líder dos Liberal Democrats, Sir Ed Davey, afirmou que a polícia deve atuar “sem medo ou favorecimento” e que o Parlamento deverá tratar do tema “no momento certo”.
A eventual retirada de Andrew da linha de sucessão é considerada uma medida extraordinária no sistema constitucional britânico, que exige legislação específica para alterar a ordem sucessória.