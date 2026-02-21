Mundo

Governo britânico avalia retirar príncipe Andrew da linha de sucessão ao trono

Ministro da Defesa diz que medida seria “a coisa certa”, após detenção do irmão do rei Charles III sob suspeita de má conduta

Andrew: Atualmente oitavo na linha sucessória, Andrew já havia sido destituído de títulos ((Photo by Peter Nicholls/Getty Images)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 12h52.

O governo britânico avalia apresentar um projeto de lei para retirar Andrew Mountbatten-Windsor da linha de sucessão ao trono, em uma medida com amplas implicações constitucionais.

A iniciativa surge após o irmão do rei Charles III ter sido detido, na última quinta-feira, sob suspeita de má conduta em cargo público.

Na prática, o texto impediria legalmente que Andrew pudesse, em qualquer circunstância, assumir o trono.

O ministro da Defesa, Luke Pollard, afirmou à BBC que a remoção seria “a coisa certa a fazer”, independentemente do desfecho da investigação policial.

Segundo Pollard, o governo trabalha “absolutamente” com o Palácio de Buckingham para estruturar a proposta, com o objetivo de evitar que o ex-príncipe fique “potencialmente a um batimento cardíaco de distância do trono”.

Ele ponderou, no entanto, que qualquer mudança formal deve ocorrer apenas após a conclusão das investigações.

Andrew permaneceu detido por 11 horas antes de ser liberado e nega irregularidades. Durante as diligências, a polícia realizou buscas no Royal Lodge, propriedade de 30 cômodos em Windsor onde ele viveu por anos. A Polícia do Vale do Tâmisa informou que as ações devem continuar até a próxima segunda-feira.

Oitavo na linha sucessória

Atualmente oitavo na linha sucessória, Andrew já havia sido destituído de títulos, incluindo o de “príncipe”, em outubro passado, em meio à pressão relacionada a seus vínculos com Jeffrey Epstein.

Mesmo afastado de funções públicas desde 2019, após a repercussão negativa de entrevista ao programa BBC Newsnight, ele manteve formalmente sua posição na sucessão.

No Parlamento, a eventual proposta encontra respaldo em parte da oposição, como os Liberal Democrats e o SNP, que sinalizaram apoio à medida.

O líder dos Liberal Democrats, Sir Ed Davey, afirmou que a polícia deve atuar “sem medo ou favorecimento” e que o Parlamento deverá tratar do tema “no momento certo”.

A eventual retirada de Andrew da linha de sucessão é considerada uma medida extraordinária no sistema constitucional britânico, que exige legislação específica para alterar a ordem sucessória.

