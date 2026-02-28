Governo brasileiro condena ataques ao Irã e diz monitorar situação

O governo brasileiro condenou e manifestou grave preocupação com os ataques realizados neste sábado, 28, por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã.

Em nota, afirmou que a ofensiva ocorreu em meio a um processo de negociação entre as partes, que, segundo o Itamaraty, representa o único caminho viável para a paz — posição tradicionalmente defendida pelo Brasil na região.

O comunicado ressalta que o país apela a todos os envolvidos para que respeitem o Direito Internacional e adotem máxima contenção, a fim de evitar a escalada das hostilidades e garantir a proteção de civis e da infraestrutura civil.

"As embaixadas do Brasil na região acompanham os desdobramentos das ações militares, com particular atenção às necessidades das comunidades brasileiras nos países afetados. Recomenda-se aos brasileiros que estejam atentos às orientações de segurança das autoridades locais nos países onde morem ou se encontrem", diz a nota.

O embaixador do Brasil em Teerã mantém contato direto com a comunidade brasileira na capital iraniana para fornecer atualizações e orientações diante do agravamento da situação.

Irã no Brasil

Mais cedo, o embaixador do Irã no Brasil, Abdollah Ghadiri, também se manifestou. Em publicação na rede social X, ele criticou o ataque conjunto de Estados Unidos e Israel e afirmou que o país islâmico “levará todos os inimigos ao arrependimento”.

Ghadiri compartilhou ainda uma nota do Ministério das Relações Exteriores iraniano que condena a ofensiva americana e israelense e afirma que a ação viola de forma flagrante a integridade territorial e a soberania nacional do Irã.