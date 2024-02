Governo Biden dará tempo a montadoras para atingir metas do plano de transição de carros elétricos

Numa concessão às montadoras e sindicatos, o governo Biden vai flexibilizar uma de suas estratégias mais ambiciosas para combater as mudanças climáticas: o plano de limitar as emissões de escapamento, que visam fazer com que os americanos migrem de carros movidos a gasolina para veículos elétricos. A informação foi confirmada junto a três fontes a par do plano do governo.

Em vez de exigir que as montadoras aumentem as vendas de veículos elétricos nos próximos anos, o governo Biden vai dar mais tempo aos fabricantes, sendo um aumento nos pedidos necessário somente depois de 2030. As fontes pediram anonimato porque o regulamento ainda não foi finalizado. A administração do governo planeja publicar a regra final no início da primavera, em março.

Em ano eleitoral

Biden enfrenta ventos contrários intensos enquanto concorre à reeleição e tenta enfrentar as mudanças climáticas. Ele quer reduzir as emissões de dióxido de carbono dos veículos movidos a gasolina, mas precisa da cooperação da indústria automotiva e do apoio político dos trabalhadores sindicalizados (que o elegeram em 2020 e que agora temem que uma transição abrupta para carros elétricos custe seus empregos).

Além disso, a procura dos consumidores pelos carros elétricos não tem sido no nível que os fabricantes de automóveis esperavam. Os compradores estão frustrados com os preços elevados e a relativa escassez de estações de carregamento.

Percebendo uma brecha, o ex-presidente Donald Trump, favorito republicano, agarrou-se ao tema dos carros elétricos, alertando falsamente o público de que eles "não funcionam" e dizendo aos trabalhadores de montadoras que as políticas de Biden são "loucuras" que ele "extinguiria no primeiro dia" caso volte à Casa Branca.

O que prevê o plano

No ano passado, a Agência de Proteção Ambiental propôs limites rigorosos para as emissões de veículos. A agência concebeu regulamento propondo que 67% das vendas de carros novos e caminhões fossem de veículos elétricos até 2032, acima dos 7,6% em 2023. Uma reformulação radical do mercado automotivo americano.

Esse continua sendo o objetivo. Mas agora as autoridades vão ajustar o plano para tornar o ritmo mais brando aos fabricantes, de modo que as vendas aumentem de forma mais gradual até 2030, embora depois tenham que aumentar mais rapidamente.

As montadoras dizem que é preciso mais tempo para construção de uma rede nacional de estações de recarga, enquanto os sindicatos querem mais tempo para tentar sindicalizar novas fábricas de carros elétricos que estão abrindo no país, especialmente no Sul. Mas adiar os requisitos mais rigorosos da regra poderá ter um custo para o clima, ainda mais após o ano mais quente registado na história.

Custo para o clima

Os cientistas dizem que cada ano conta nos esforços do governo para evitar que o planeta se transforme em desastres climáticos mais mortíferos e dispendiosos.

"Teremos um aquecimento mais rápido se as emissões dos transportes nos EUA não diminuírem antes de 2030 — disse James Glynn, investigador sênior do Centro de Política Energética Global da Universidade de Columbia.

Os cientistas alertaram que se a temperatura média global aumentar mais de 1,5 graus Celsius em comparação com os níveis pré-industriais, a população vai ter dificuldade em se adaptar a tempestades, inundações, incêndios, ondas de calor e outras perturbações cada vez mais violentas. O planeta já aqueceu cerca de 1,2 graus Celsius.

Ali Zaidi, conselheiro sênior de Biden para o clima, recusou-se a discutir os detalhes do regulamento final. Mas disse numa entrevista que as políticas climáticas de Biden, combinadas com o investimento federal recorde em energias renováveis, ainda ajudariam a alcançar a meta do presidente de reduzir pela metade as emissões de gases de efeito estufa do país até 2030.

Ainda assim, os especialistas dizem que é incerto se Biden conseguirá cumprir o seu duplo objetivo de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa do país para metade até 2030 e eliminá-las até 2050, uma meta que os cientistas dizem que todas as nações devem alcançar para evitar os impactos mais catastróficos das alterações climáticas.