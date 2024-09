Governo argentino obriga linhas aéreas a garantirem 50% do serviço durante greves no país

3 /5 Ela supera em tamanho o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Brasil. (Ela supera em tamanho o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Brasil.)

A figura é a mais importante da região e, através de lei, foi estabelecido que todo dia 7 de setembro seja comemorado o "Dia do Milagre" na província

A data foi instituída em memória do terremoto de 2004 e como forma de agradecimento à Virgem do Vale, a quem se atribui a protecção recebida durante o desastre dos anos 2000.