Gorjeta sem imposto, cortes na saúde e muro na fronteira: o que está no megapacote de Trump

O presidente Donald Trump conseguiu sua primeira grande vitória no Congresso nesta quinta-feira, 22, após a Câmara aprovar o pacote chamado de 'The One Big, Beautiful Act" (uma grande e linda lei). A medida ainda depende de aval do Senado.

O projeto inclui várias medidas de Trump, como cortar impostos sobre gorjetas, reforçar a segurança nas fronteiras e aumentar o salário de militares. Veja a lista completa mais abaixo.

O pacote inclui cortes de impostos e de gastos públicos em grande escala, que deverão envolver trilhões de dólares. No entanto, críticos da proposta dizem que ela poderá aumentar o déficit do país, pois cortará receitas com impostos sem eliminar a quantidade correspondente de despesas.

O gasto que as medidas trará ainda está sendo calculado, porque houve mudanças desde o projeto inicial. Em uma análise preliminar, o Escritório de Orçamento do Congresso estimou que as medidas adicionarão mais US$ 2,3 trilhões ao déficit federal americano nos próximos dez anos.

A maioria do corte de despesas viria do Medicaid, programa que cobre gastos de saúde para pessoas pobres. Mudanças em suas regras poderiam gerar US$ 800 bilhões de economia. Além disso, haverá reduções em programas de cupons de comida para pessoas de baixa renda e em abatimentos de impostos para projetos de energia limpa.

O governo federal dos EUA gastou US$ 6,75 trilhões no ano fiscal de 2024, mas obteve só US$ 4,92 trilhões em receitas, o que ampliou o déficit fiscal do país. No fim de 2024, o governo americano tinha dívida pública total de 26, 2 trilhões de dólares, ou 99% do PIB do país.

O que está no pacote de Trump:

Medidas que geram despesas ou cortam receitas

- Dar um abatimento de até US$ 13.300 dólares por ano para as familias.

- Cortar impostos sobre gorjetas e horas extras

- Custear a deportação de ao menos 1 milhão de imigrantes por ano

- Construir milhares de quilômetros de muros e barreiras nas fronteiras

- Contratar mais 18 mil funcionários de imigração.

- Aumentar salários e benefícios para militares

- Modernizar o controle de tráfego aéreo

- Criar o sistema de defesa contra mísseis chamado de Domo Dourado

- Cortar impostos para fazendeiros

Medidas que cortam gastos ou são neutras

- Criar uma poupança obrigatória para o governo de US$ 1,6 trilhão

- Retirar acesso ao programa de saúde Medicaid para imigrantes irregulares.

- Fim de créditos fiscais para energias renováveis.

- Vetar o uso de recursos públicos para tratamentos de transição de gênero

- Ampliar licenças para exploração de petróleo

Debates de madrugada

Trump obteve a aprovação após pressionar fortemente o Congresso. Na terça, ele foi até a Câmara pessoalmente falar com os deputados.

As negociações se estenderam pela noite de quarta e a votação foi feita perto das 6h da manhã de quinta na hora local, algo inusual na política americana. O resultado foi apertado: 215 a 214. Dois republicanos não votaram a favor do governo.

"Este é o projeto de lei mais significativo que será assinado na história de nosso país", disse Trump, após a aprovação. O pacote inclui boa parte de suas promessas de campanha, e ele disse que os democratas não deveriam se opor a ele, porque "perderam de lavada" na eleição de novembro.

A demora na votação ocorreu por divergências entre os próprios republicanos. "Esta votação é uma bomba-relógio de dívida", disse o deputado republicano Thomas Massie, do Kentucky. "Não estamos rearranjando as cadeiras no Titanic esta noite. Estamos colocando carvão na caldeira e indo em direção ao iceberg", afirmou.

A expectativa é que o projeto passe por mudanças no Senado. Os republicanos têm maioria ali, de 53 a 47, e mais negociações dentro do partido serão necessárias. Não há data prevista para a próxima etapa de votação.