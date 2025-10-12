Golpe militar em Madagascar: o que explica o país ser um dos mais pobres do mundo?

A presidência de Madagascar afirmou neste domingo (12) que uma tentativa de "tomada ilegal e forçada de poder" está em andamento na nação africana. O alerta surge no momento em que militares se juntam a um movimento de protesto liderado por jovens que já dura mais de duas semanas.

As manifestações, inicialmente motivadas pela escassez de água e eletricidade, transformaram-se em um desafio direto ao governo do presidente Andry Rajoelina, reeleito em 2023.

O epicentro da crise militar está na unidade de elite CAPSAT, cujas tropas ajudaram Rajoelina a tomar o poder em um golpe de 2009. No sábado, soldados da CAPSAT pediram que outros militares desobedecessem ordens e apoiassem os protestos iniciados em 25 de setembro.

Neste domingo, oficiais da CAPSAT alegaram ter assumido o comando das operações de segurança do país, nomeando o General Demosthene Pikulas como novo chefe do Exército e coordenando todas as ramificações militares.

Uma unidade da Gendarmaria Nacional, que até então controlava os protestos com a polícia, também rompeu com o governo.

Em comunicado, a força proibiu "o uso de força e qualquer comportamento impróprio" contra a população, declarando-se uma força de proteção e não de defesa de "interesses de alguns indivíduos".

Apesar de denunciar a tentativa de golpe nas redes sociais, o gabinete de Rajoelina fez um apelo ao "diálogo para resolver a crise". O paradeiro do presidente neste domingo era desconhecido, embora seu gabinete tenha afirmado no sábado que ele e o primeiro-ministro "estão em pleno controle dos assuntos da nação".

Os protestos, inspirados em movimentos liderados pela Geração Z em países como Quênia e Nepal, exigem a renúncia de Rajoelina e a dissolução de órgãos eleitorais e do Senado.

A União Africana emitiu um apelo por calma e moderação. Madagascar, uma ex-colônia francesa, tem uma população de cerca de 30 milhões de pessoas, onde três quartos vivem na pobreza.

Entenda o contexto do país