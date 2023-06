Gigante chinês de transporte, Didi Chuxing, expande serviços para entrega intra-cidade

Didi Chuxing, o gigante chinês de transporte por aplicativo, dona da 99 no Brasil, está aproveitando sua extensa rede de clientes para lançar um serviço de entrega rápida intra-cidade em mais de 200 municípios na China.

O Didi Entrega Rápida permitirá que os clientes tenham seus pequenos itens entregues com agilidade dentro da mesma cidade. Basta acessar o aplicativo móvel do Didi Chuxing e escolher o provedor de serviços de entrega de sua preferência, com base nos preços oferecidos e em suas necessidades individuais. Atualmente, existem três provedores de serviços disponíveis na plataforma.

Com o intuito de atrair novos usuários, a plataforma lançará descontos e promoções que poderão ser combinados com aqueles oferecidos pelos fornecedores, afirmou o Didi Chuxing, com sede em Pequim.

De acordo com a empresa de pesquisa de mercado iiMedia Research, estima-se que o setor de “serviços de recados” da China crescerá a uma taxa anual composta de 75,4% entre 2018 e 2025, alcançando um valor de 66,4 bilhões de yuans (US$ 9,3 bilhões) até 2025.

Apesar da perspectiva promissora, muitos novos concorrentes, incluindo o Didi Chuxing, estão ingressando no segmento, mesmo com o já grande número de competidores existentes.

O Didi Chuxing decidiu ingressar nesse novo setor devido à sua ampla rede de transporte por aplicativo e sua popularidade online, o que não requer grandes investimentos, conforme explicou Chen Liteng, analista do centro de pesquisa em comércio eletrônico 100EC, ao Yicai Global.

Existem dois principais tipos de provedores de serviços de recados na China. Um deles são as plataformas de serviços cotidianos, como os gigantes do delivery Meituan e Ele.me, e o outro são empresas de logística com redes de transporte bem estabelecidas, como a empresa de courier SF Holding.

As plataformas de serviços cotidianos detêm a maior participação de mercado. Os serviços de entrega intra-cidade do Meituan são os mais populares, com uma fatia de mercado de 60,1%, seguidos pelo Ele.me com 29,8% e pelo Shansong com 27,8%.

Dificuldades do setor

Apesar do rápido crescimento, todo o segmento ainda enfrenta dificuldades para gerar lucro, pois os custos operacionais superam a receita. A SF Cityrush, braço de entrega intra-cidade da SF Holding, registrou um aumento de 57,3% na receita no ano passado em relação ao ano anterior, totalizando 1,9 bilhão de yuans (US$ 265,3 milhões), mas acumulou perdas de 287 milhões de yuans (US$ 40,1 milhões). Já a concorrente Dada relatou um aumento de 20,2% na receita do primeiro trimestre em relação ao ano anterior, totalizando 749 milhões de yuans (US$ 104,6 milhões), mas ainda registrou perdas de 350 milhões de yuans.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: National Business Daily