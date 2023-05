George Santos paga fiança de US$ 500 mil e é liberado por tribunal nos EUA

O deputado republicano de origem brasileira George Santos deixou um tribunal federal dos Estados Unidos, nesta quarta-feira, após ficar detido. Santos se apresentou a um juiz, ouviu todas as acusações de crimes federais pelas quais responde e pagou uma fiança de US$ 500 mil para ser liberado. Ele também fica com viagens restritas a Nova York, seu domicílio, e Washington, onde trabalha. O político se declarou inocente.

De acordo com o "The New York Times", o republicano terá de responder a sete acusações por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, roubo de fundos públicos e declarações falsas à Câmara dos Deputados. Se for condenado, Santos pode pegar até 20 anos de prisão pelas acusações mais graves, de acordo com fontes consultadas pelo "Times".

Durante a audiência de quarta-feira, o advogado de Santos disse que ele continuaria com a candidatura à reeleição, argumentando ainda que o congressista precisaria viajar para fora de Nova York e Washington "para se envolver nessa atividade eleitoral". O juiz, no entanto, disse que viagens adicionais só podem ocorrer desde que Santos receba autorização prévia.

Não vai renunciar

Santos descartou renunciar à cadeira na Câmara, apesar dos apelos de outros congressistas, tanto do Partido Republicano como do Democrata.

Em uma entrevista ao apresentador de televisão Piers Morgan no início do ano, ele admitiu que mentiu sobre sua biografia.

"Eu fui um mentiroso terrível em alguns temas", reconheceu. "Não era sobre enganar as pessoas, era para ser aceito pelo partido", acrescentou.

O presidente da Câmara de Representantes, o republicano Kevin McCarthy afirmou que "revisaria as acusações" antes de considerar se George Santos deve ou não ser afastado do Congresso.

Quem é George Santos

Filho de imigrantes brasileiros, George Santos nasceu em Nova York e morou uma parte da vida no Brasi. Por aqui, ele já foi acusado por estelionato, por preencher cheques com um talão roubado. Também chegou a ser drag queen no tempo que passou pelo Rio de Janeiro, acumulando diversos pequenos golpes, emprestando dinheiro sem devolver.

No currículo apresentado quando foi candidato nos Estados Unidos há ainda várias contradições. Santos disse que teria trabalhado no Citigroup e na Goldman Sachs, mas as duas empresas dizem que não há registro de trabalho do deputado. Ele também afirmou que se formou na Baruch College, em Nova York, mas a instituição disse que não há registros dele como aluno.

Santos ajudou o Partido Republicano a garantir uma estreita maioria na Câmara ao ganhar uma cadeira por um distrito de Nova York nas eleições de meio de mandato de novembro.

(Com AFP)