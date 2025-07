George Santos, ex-deputado dos EUA e filho de brasileiros, é preso após se entregar à polícia

O ex-deputado dos Estados Unidos, George Santos, filho de brasileiros, foi preso nesta sexta-feira, 25, após se entregar às autoridades americanas. Ele foi condenado a sete anos de prisão em abril por fraude e falsidade ideológica. Naquele mês, o político admitiu ter cometido esses crimes.

Santos se entregou às autoridades no último dia do prazo estipulado e começará a cumprir sua pena em uma prisão federal, segundo a Associated Press.

O ex-deputado se apresentou ao sistema prisional em Fairton, Nova Jersey, onde permanecerá durante o cumprimento de sua sentença.

O político, que causou polêmica devido a uma série de mentiras sobre sua trajetória de vida, foi condenado por enganar doadores durante sua campanha e admitiu ter cometido fraude eletrônica, além de roubar a identidade de pelo menos dez pessoas, incluindo familiares, para financiar sua eleição ao Congresso.

Santos, republicano de Nova York, teve um mandato de pouco mais de um ano antes de ser expulso da Câmara dos Representantes em 2023. Como parte de um acordo judicial, ele concordou em pagar cerca de US$ 580 mil em multas, além de cumprir sua pena de prisão.

De acordo com a imprensa americana, Santos deveria se apresentar até 25 de julho para iniciar o cumprimento da pena, conforme determinação da Justiça.

Antes de ser sentenciado, o ex-deputado enviou uma carta ao tribunal expressando arrependimento pelos crimes cometidos e alegando que a pena pedida pelos promotores era "severa demais".

Em suas redes sociais, Santos fez uma série de publicações para se despedir de seus apoiadores. Na noite de quinta-feira, ele publicou um texto irônico, no qual atacou seus críticos e insinuou que poderia retornar à vida pública em breve. “Aos meus apoiadores: vocês fizeram esse cabaré político valer a pena. Aos críticos: obrigado pela publicidade gratuita. Talvez eu esteja saindo de cena (por enquanto), mas acreditem: lendas nunca se despedem de verdade”, escreveu ele.

Trajetória política nos EUA

George Santos foi eleito em 2022, conquistando para o Partido Republicano um distrito de alto poder aquisitivo que abrange partes do Queens e Long Island, uma área que, até então, era tradicionalmente dominada por democratas.

Logo após sua eleição, surgiram revelações de que o então desconhecido político havia mentido sobre grande parte de sua trajetória. Ele se apresentou como um empresário de sucesso, com experiência em empresas de Wall Street e um vasto portfólio imobiliário. No entanto, a realidade era bem diferente: Santos enfrentava dificuldades financeiras e até processos de despejo. Essas mentiras levaram a investigações criminais e parlamentares sobre o financiamento de sua campanha.

À medida que sua sentença se aproximava, Santos se mostrou reflexivo nas redes sociais, agradecendo tanto aos apoiadores quanto aos críticos. "Aprendi que, não importa se somos de esquerda, direita ou centro, somos todos humanos e, na maioria das vezes, americanos (rsrs), e temos um superpoder que valorizo muito: a compaixão", escreveu ele.

Em relação aos "haters", Santos disse: “bem, vocês são uma parte impactante de como as pessoas moldam a si mesmas, e vocês me deixaram muito mais forte e com a pele mais grossa!”