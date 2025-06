Gaza prevê 'catástrofe humanitária' por escassez de leite para prematuros e recém-nascidos

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, na Palestina, advertiu nesta quarta-feira, 18, sobre uma iminente “catástrofe humanitária” nas próximas 48 horas devido à total escassez de leite especial para bebês prematuros e recém-nascidos.

De acordo com uma breve declaração do ministério controlado pelo Hamas, centenas de bebês em incubadoras correm o risco de morrer na ausência desse suprimento essencial, que não está disponível no hospital, nos mercados ou nas instituições locais.

“Esses bebês não têm tempo, nem voz”, enfatizou a pasta, que lançou um apelo urgente à comunidade internacional para que intervenha e salve suas vidas antes que seja tarde demais.

Em 28 de abril, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, chamou a atenção para o fato de que cerca de 10 mil crianças sofrem desnutrição aguda em Gaza desde o início do ano, à medida que os estoques críticos de alimentos e outros suprimentos no território palestino se esgotam.

De acordo com as estatísticas diárias de vítimas divulgadas pelo Ministério da Saúde de Gaza, um total de 140 pessoas foram mortas por ataques de Israel ontem, com mais quatro corpos recuperados dos escombros.

O Ministério afirmou que o número de mortos da ofensiva israelense lançada em outubro de 2023 chega a 55.637 pessoas, a maioria delas mulheres e crianças, e que 129.880 pessoas ficaram feridas.

A esses números devem ser acrescentadas as pessoas ainda desaparecidas e milhares que se estima terem morrido por doenças ou por falta de recursos e assistência médica.