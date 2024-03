Gangues invadem prisão do Haiti e permitem fuga da maioria dos 4 mil presos

Gangues armadas invadiram a principal prisão nacional da capital do Haiti, Porto Príncipe, no sábado, libertando a vasta maioria dos cerca de 4 mil homens presos, disse um jornalista local à rede britânica BBC, incluindo pessoas que haviam sido acusadas de envolvimento no assassinato do presidente Jovenel Moïse, em 2021.

O ataque ocorreu em meio a uma onda de distúrbios que abala o país há vários dias, informaram a embaixada francesa e a mídia local.

"Na noite de sábado, um grupo de criminosos invadiu a penitenciária nacional de Porto Príncipe e permitiu a fuga de um número indeterminado de detidos", escreveu a embaixada francesa na capital haitiana em um comunicado transmitido à AFP mais cedo. A embaixada apelou à "prudência" e a evitar "deslocamentos". Onda de criminalidade no Haiti