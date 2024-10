G7 fecha acordo para conceder à Ucrânia US$ 50 bilhões de ativos russos em empréstimos

O G7 fechou nesta quarta-feira um acordo para distribuir US$ 50 bilhões em empréstimos à Ucrânia, garantidos por juros obtidos sobre ativos russos congelados na Europa, segundo informou hoje a Casa Branca.

Após meses de negociações, os membros do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) finalizaram os detalhes que permitirão a utilização de bilhões de dólares congelados da Rússia por sua invasão da Ucrânia para garantir empréstimos destinados a apoiar o governo de Kiev.

O conselheiro adjunto de Segurança Nacional para Assuntos Econômicos da Casa Branca, Daleep Singh, garantiu em uma conversa por telefone com a imprensa que os EUA facilitarão dois grandes empréstimos no valor de US$ 20 bilhões garantidos por estes fundos russos, enquanto os outros US$ 30 bilhões serão emitidos por União Europeia, Reino Unido, Canadá e Japão.

"Os EUA fornecerão 20 bilhões em apoio à Ucrânia e à sua defesa, quer seja apoio econômico e militar, quer seja, em última análise, apenas uma assistência econômica", explicou Singh, que esclareceu que a ajuda militar só poderá se materializar se receber o apoio do Congresso.

O objetivo da Casa Branca é atribuir cerca de US$ 10 bilhões em nova ajuda militar à Ucrânia, que seriam adicionados ao pacote de US$ 61 bilhões aprovado recentemente pelo Congresso dos EUA.

"Os ativos que utilizamos para pagar esses empréstimos não pertencem à Rússia sob o abrigo da legislação europeia. Os juros não pertencem à Rússia", disse Singh.

O acordo, que foi antecipado em junho, utiliza juros acumulados sobre US$ 260 bilhões em ativos russos na União Europeia para garantir o reembolso de empréstimos à Ucrânia.