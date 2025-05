Fusca azul de Pepe Mujica: ex-presidente recebeu oferta de US$ 1 milhão por seu carro

José "Pepe" Mujica, ficou conhecido por andar com um Fusca azul, do ano de 1987, mesmo enquanto era presidente do Uruguai. Ele manteve seu carro até sua morte, nesta terça-feira, 13.

Em 2014, enquanto era presidente, ele recebeu uma oferta de US$ 1 milhão por seu carro, feita por um xeque árabe. A oferta foi feita durante uma reunião de cúpula na Bolívia.

Além desta proposta, Mujica recebeu outra oferta, do então embaixador do México no Uruguai, Felipe Enríquez, que ofereceu 10 picapes em troca do Fusca.

Na época, segundo o jornal uruguaio Búsqueda, Mujica disse que iria aceitar uma das duas propostas, pois tinha dois fuscas azuis. Ele não revelou qual delas, mas disse que enviaria o dinheiro para a construção de casas para pessoas pobres.

Mujica tinha na época dois Fuscas, um que havia comprado e outro que ganhou de amigos, porque o outro estava "meio velho".

Ele foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015. Não há reeleição no Uruguai, mas é possível ter mandatos não consecutivos. Depois da Presidência, Mujica se elegeu senador por duas vezes. Ele se retirou da política em 2020, aos 85 anos.

Em 2023, Mujica se encontrou com o presidente Lula e o levou em seu Fusca Azul para um passeio pelos arredores de sua chácara, na zona rural de Montevidéu.

Morte de Mujica

O ex-presidente morreu nesta terça-feira, 13, aos 89 anos, após enfrentar um câncer de esôfago que teve metástase. Ele estava sob cuidados paliativos nas últimas semanas.