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Fundador da Evergrande se declara culpado por fraude na China

Xu Jiayin admitiu acusações de fraude e suborno em tribunal chinês; veredito ainda não tem data definida após audiência realizada nesta semana

Xu Jiayin, presidente do grupo Evergrande: executivo se declarou culpado de acusações de fraude e suborno (China Out/AFP)

Xu Jiayin, presidente do grupo Evergrande: executivo se declarou culpado de acusações de fraude e suborno (China Out/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 14 de abril de 2026 às 10h18.

O fundador da incorporadora chinesa Evergrande, Xu Jiayin, declarou-se culpado das acusações de fraude e suborno em audiência realizada nesta semana, segundo informou um tribunal chinês nesta terça-feira, 14.

De acordo com o Tribunal Popular Intermediário de Shenzhen, na província de Guangdong, Xu “se declarou culpado e expressou arrependimento no tribunal”.

O empresário foi detido pela polícia em 2023. À época, a Evergrande informou que ele havia sido submetido a medidas restritivas “por suspeita de crimes”.

A audiência ocorreu na segunda-feira e na terça-feira e incluiu uma série de acusações, como apropriação ilegal de depósitos do público, captação fraudulenta de recursos, concessão ilegal de empréstimos, uso indevido de fundos, emissão fraudulenta de valores mobiliários, divulgação ilegal de informações relevantes, desvio de recursos e corrupção.

O veredito será anunciado em data posterior.

A Evergrande foi por anos a maior empresa do setor imobiliário da China, impulsionada pelo avanço da urbanização e pelo crescimento econômico do país. A companhia, no entanto, declarou falência em 2021 após enfrentar dificuldades para administrar sua elevada dívida, marcando uma das maiores crises do mercado imobiliário chinês.

*Com informações da AFP

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