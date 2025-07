Frustrado com Putin, Trump sondou Zelensky sobre capacidade de ataque a Moscou, diz jornal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria perguntado ao chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, se a Ucrânia teria capacidade de atacar Moscou, revelou uma reportagem do jornal britânico Financial Times, publicada nesta terça-feira, 15, com base em informações de bastidores.

Segundo duas fontes familiarizadas com as discussões ouvidas pelo FT, Trump disse:

"Volodymyr, você pode atingir Moscou? Pode atingir São Petersburgo também?"

Ao passo que Zelensky respondeu que sim, “absolutamente", acrescentando:

"Podemos, se vocês nos derem as armas".

A conversa teria ocorrido durante uma ligação entre os líderes no dia 4 de julho, dia em que a Rússia lançou o seu maior ataque aéreo contra o território ucraniano desde o início da guerra. Na véspera, Trump havia discutido com o presidente russo, Vladimir Putin, termos para um eventual cessar-fogo, mas Moscou se negou a renunciar aos seus objetivos de guerra — mesmo após o republicano ter suspendido o envio de armas a Kiev no dia anterior, em um aceno ao Kremlin.

Depois da reportagem do Financial Times, a Casa Branca alegou que as declarações de Trump foram tiradas de contexto. Segundo um funcionário do governo dos EUA e um assessor da Casa Branca ouvidos pela CNN americana, a pergunta foi apenas uma entre várias feitas por Trump durante a conversa, e teria sido feita de forma casual.

"O presidente Trump apenas fez uma pergunta, não estava incentivando mais mortes. Ele está trabalhando incansavelmente para parar o derramamento de sangue e acabar com essa guerra", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, à CNN.

A revelação do Financial Times acontece um dia após Trump dar um ultimato a Putin durante uma reunião na Casa Branca com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte.

Em coletiva com jornalistas, o republicano ameaçou impor tarifas de 100% a países que fizerem negócio com a Rússia caso o Kremlin não aceite negociar um cessar-fogo dentro de 50 dias. O presidente americano confirmou ainda um acordo bilionário com a Otan para fornecimento de armas americanas a Kiev, incluindo sistemas de defesa Patriot, custeado pelos aliados europeus.

No entanto, até o momento não há informações sobre envio de armas de longo alcance capazes de atingir alvos dentro do território russo. Segundo fontes ouvidas pela rede CNN americana, Trump está com a mente mais aberta à possibilidade de enviar de armas do tipo à Ucrânia após sucessivos diálogos diretos fracassados com Putin.

Em visita a Kiev na segunda-feira, o enviado de Trump à Otan, Matt Whitaker, afirmou que o foco imediato do envio de armamentos está em sistemas defensivos, como as baterias de mísseis Patriot. Mas ele não descartou o fornecimento de armas ofensivas.