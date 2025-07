França vai reconhecer o Estado da Palestina na ONU em setembro, diz Macron

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou nesta quinta-feira, 24, que a França passará a reconhecer oficialmente a Palestina como um Estado.

Em uma declaração inesperada no X, após meses de especulações e incertezas sobre o possível reconhecimento francês da Palestina, Macron informou que fará o anúncio formal na Assembleia Geral da ONU, em setembro, em Nova York.

“Fiel ao compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que a França vai reconhecer o Estado da Palestina. Anunciarei solenemente durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro”, publicou.

"Agora, a prioridade é cessar a guerra em Gaza e garantir ajuda à população civil", afirmou.

Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain.

Embora a maioria dos países ao redor do mundo já reconheça a Palestina como um Estado, os Estados Unidos e a maior parte de seus aliados próximos ainda não o fizeram. Com essa decisão, a França se tornaria o primeiro país do G7 — grupo formado pelos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Japão e Itália — a adotar essa postura.

Essa ação provavelmente causaria desconforto ao governo Trump, que tem pressionado por uma solução para o conflito em Gaza.