França reabre cinemas e usa Minions para forçar distanciamento social

À medida em que o número de casos de coronavírus começa a cair no país, a França autorizou a reabertura de salas de cinema no país nesta segunda-feira, 22. As salas precisarão ter regras rígidas de distanciamento social, com os espectadores proibidos de sentar lado a lado e só metade da capacidade.

Para garantir que as regras serão cumpridas, um cinema de Paris usou um artifício diferente: colocou entre uma poltrona e outra bonecos dos personagens Minions, da série de filmes “Meu Malvado Favorito”, impedindo que os clientes se sentassem aglomerados.

A ação, feita pela rede MK2, foi usada especificamente para a exibição do filme “Minions” (2015), lançado pela Pixar, que pertence à Disney — na trama, o grupo de personagens amarelos, que ficaram famosos como coadjuvantes dos filmes de “Meu Malvado Favorito”, viraram protagonistas.

Minions na rede de cinemas MK2: França reabriu salas nesta semana Minions na rede de cinemas MK2: França reabriu salas nesta semana

A França tem 197.381 casos de coronavírus confirmados até esta terça-feira, 23, segundo mapa da Johns Hopkins University. O país acumula 29.666 mortes. Desde o começo de junho, a França vem registrando menos de 800 novos casos diários de coronavírus na maior parte dos dias deste mês.

Além dos cinemas, a França autorizou a abertura de cassinos e a prática de esportes coletivos nesta semana. Estádios serão reabertos no próximo dia 11 de julho, limitados a 5.000 pessoas. Restaurantes e cafés já haviam sido autorizados a reabrir há algumas semanas.

Os franceses estão entre alguns dos maiores cinéfilos do mundo. Uma pesquisa da Médiamétrie, empresa francesa especializada em audiência, mostrou que 18,7 milhões de pessoas na França — quase um terço da população — planejava ver um filme no próximo mês.

Para os minions, não foi a primeira vez que os personagens foram usados para ajudar no combate ao coronavírus. A Organização Mundial da Saúde lançou no último dia 27 de maio uma ação com os personagens e seu “chefe vilão” nos filmes, Gru, incentivando a lavagem correta das mãos e o distanciamento (veja o vídeo abaixo, em inglês).