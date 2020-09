França fecha 22 escolas após casos de covid-19

O ministro da Educação da França, Jean-Michel Blanquer, anunciou nesta sexta-feira (4) que o país fechou 22 centros de ensino após a detecção de casos confirmados de coronavírus.

O fechamento afeta 10 colégios na metrópole e 12 na ilha Reunião, no Oceano Índico, sobre um total de 60.000 centros de ensino, afirmou o ministro à rádio Europe 1.

“Mais de 100 turmas também foram fechadas”, disse Blanquer, antes de informar que quase 250 protocolos são ativados por dia por casos suspeitos.

As suspeitas estão na maioria das vezes relacionadas com fatores externos ao colégio, com pessoas que podem frequentemente foram infectadas antes da volta às aulas, disse o ministro.

Os números foram confirmados à AFP pelo ministério, que citou entre 120-130 turmas sem aulas atualmente pela covid-19.

“Quando há mais de três casos, o fechamento de uma estrutura escolar é acionado”, recordou o ministro.

Apesar dos fechamentos, o ministro chamou a primeira semana de aulas de “bastante boa”. “Apesar dos temores, todos voltaram e isso me deixa feliz”.

Na terça-feira, 12,4 milhões de alunos iniciaram o ano letivo na França, com várias medidas de segurança, incluindo o uso obrigatório de máscara para os professores e alunos a partir de 11 anos, inclusive do lado de fora das escolas.