França e Itália combatem grandes incêndios durante onda de calor na Europa

Bombeiros trabalham neste domingo, 10, para extinguir um grande incêndio florestal no sul da França, em meio a alerta de altas temperaturas e condições de seca que podem reacender as chamas, durante a segunda onda de calor deste ano na região. Na vizinha Itália, as chamas são um desafio nas encostas do Vesúvio desde a última sexta-feira, 8.

O incêndio, o pior na bacia mediterrânea francesa em meio século, devastou uma vasta área do departamento de Aude, em plena temporada turística de verão, matou uma pessoa na última quarta-feira, 6, e feriu várias outras.

Autoridades disseram que os ventos quentes e secos deste domingo e a onda de calor prejudicariam o trabalho dos bombeiros.

"É um dia difícil, visto que provavelmente estaremos em alerta vermelho para uma onda de calor a partir das 16h, o que não facilitará as coisas", disse Christian Pouget, prefeito do departamento de Aude.

As chamas não estão mais avançando, mas continuam a queimar em uma área de 16 mil hectares, disse Christophe Magny, chefe do corpo de bombeiros regional, no último sábado (9), acrescentando que o fogo só seria controlado na noite deste domingo.

No entanto, o fogo "não será extinto por várias semanas", disse ele.

Cerca de 1.300 bombeiros foram mobilizados para evitar que o incêndio reaparecesse, em meio a temores de que o vento, que as autoridades disseram ter se intensificado durante a noite de sábado, pudesse espalhar focos de calor persistentes.

As temperaturas devem chegar a 40°C em algumas áreas neste fim de semana, e a segunda-feira deve ser "o dia mais quente do país", de acordo com o serviço meteorológico nacional Méteo-France.

Esta é a segunda onda de calor a atingir o país este ano, após a registrada entre 19 de junho e 4 de julho, e a 51ª desde 1947. Exige "vigilância especial, especialmente para pessoas sensíveis ou expostas", destacou a Méteo-France.

Especialistas dizem que os países europeus estão cada vez mais vulneráveis a incêndios devido à intensificação das ondas de calor do verão ligadas ao aquecimento global.

Incêndio na Itália

Os bombeiros continuam a combater, neste domingo, 10, um incêndio nas encostas do Vesúvio, após terem fechado aos turistas os acessos ao vulcão próximo de Nápoles, no sul da Itália.

O incêndio devasta o parque nacional desde a última sexta-feira, 8, e os bombeiros mobilizaram 12 patrulhas além de seis aviões Canadair. Também solicitaram a ajuda de agentes de outras regiões italianas.

"Por razões de segurança (...) e para facilitar as operações de combate ao incêndio e limpeza nas áreas afetadas, todas as atividades na rede de trilhas do Parque Nacional do Vesúvio estão suspensas até novo aviso", anunciou o parque no sábado em um comunicado.

Cerca de 620 mil pessoas visitaram a cratera do vulcão em 2024, segundo estatísticas da unidade.

A fumaça do incêndio era visível, neste domingo, do sítio arqueológico próximo de Pompeia, que permaneceu aberto aos turistas.