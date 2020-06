França declara controlada pandemia de coronavírus no país

A França declarou nesta sexta-feira (5) que a pandemia de covid-19 está “controlada” em seu território, enquanto no outro lado do Atlântico, o Brasil se tornou o terceiro país do mundo em número de mortes pela doença.

O novo coronavírus causou mais de 390.000 mortes em todo mundo, com mais de 6,6 milhões de casos de contágio confirmados, de acordo com o balanço estabelecido pela AFP com base em fontes oficiais nesta sexta-feira às 8h.

Na França, “o vírus continua circulando em certas regiões (…), mas circula em baixa velocidade”, declarou François Delfraissy, presidente do conselho científico francês que assessora o governo na gestão da pandemia.

O conselho científico publicou uma nova recomendação, na quinta-feira (4), para que o país se prepare para “quatro cenários prováveis” para os próximos meses: de uma “epidemia sob controle” até uma “degradação crítica”.

“Achamos que o cenário número um, ou seja, o controle da epidemia, é o mais provável”, disse Delfraissy.

Um dos países mais afetados pela pandemia, a França registrou 29.065 mortes e 189.441 casos de contágio, de acordo com o último balanço da AFP divulgado na quinta-feira à noite.

A pandemia mostra sinais de estabilização na Europa, onde as medidas de confinamento têm sido flexibilizadas há algumas semanas.

Já na América Latina, a crise está-se intensificando, com quase 1,2 milhão de infecções e 60.000 mortes já declaradas oficialmente.

