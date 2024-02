França convoca embaixador russo após morte de Navalny

A França convocou, nesta segunda-feira, 19, o embaixador russo no país, após a morte do opositor Alexei Navalny, informou o ministro das Relações Exteriores francês, Stéphane Séjourné.

“O regime de Vladimir Putin voltou a mostrar sua verdadeira natureza", disse Séjourné em Buenos Aires, durante entrevista coletiva com a chanceler argentina, Diana Mondino, na qual informou que havia pedido a convocação do embaixador russo às 17h30 GMT (14h30 de Brasília). Segundo uma fonte diplomática, o embaixador for recebido no horário informado.

Esclarecimentos

A França se soma, assim, a Espanha, Suécia, Alemanha, Holanda e Noruega, países europeus que também convocaram representantes russos para prestar esclarecimentos sobre a morte de Navalny, anunciada na última sexta-feira.

O chefe da diplomacia francesa estará na Argentina até amanhã, em sua primeira viagem à América Latina. Ele se reuniu hoje com sua colega, Diana Mondino, e com o presidente argentino, Javier Milei.