Forte terremoto atinge Afeganistão e Paquistão; moradores deixam casas em pânico

Um terremoto de magnitude 6,1 atingiu o nordeste do Afeganistão na manhã deste sábado, 27, e foi sentido em diferentes regiões do país e do vizinho Paquistão, provocando momentos de pânico entre a população. Até o fechamento desta nota, às 12h20, as autoridades dos dois países não informaram registros de mortos, feridos ou danos materiais.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro foi localizado na região montanhosa do Hindu Kush, no nordeste afegão, a cerca de 208 quilômetros de profundidade. O Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC), por sua vez, estimou a magnitude em 6 e apontou uma profundidade de aproximadamente 100 quilômetros.

O tremor foi sentido na capital afegã, Cabul, em províncias do leste, como Khost e Nangarhar, e também em Islamabad, capital do Paquistão. No distrito de Swat, na província paquistanesa de Khyber Pakhtunkhwa, moradores deixaram suas casas às pressas após o início dos abalos.

"Foi muito forte e durou bastante tempo", relatou à Reuters o morador Daniyal Ahmad. Segundo ele, mulheres e crianças foram vistas chorando enquanto buscavam abrigo do lado de fora das residências.

A Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do Afeganistão informou que equipes iniciaram levantamentos para verificar possíveis impactos do terremoto, mas, até a última atualização, não havia confirmação oficial de vítimas ou prejuízos estruturais.

Região é uma das mais sísmicas do mundo

O Hindu Kush está entre as áreas com maior atividade sísmica do planeta por se localizar na zona de encontro entre as placas tectônicas Indiana e Eurasiática. O movimento contínuo dessas placas gera o acúmulo de energia na crosta terrestre, liberada periodicamente na forma de terremotos.

A profundidade relativamente elevada do abalo deste sábado contribuiu para que os tremores fossem percebidos em uma ampla área, alcançando cidades dos dois países.

Em setembro do ano passado, um terremoto de 6 graus de magnitude também atingiu a região, deixando pelo menos 800 mortos e mais de 2,5 mil feridos, de acordo com informações divulgadas à época pelo regime do Talibã. Mais recentemente, em abril, o Hindu Kusk também sofreu um abalo que provocou dezenas de vítimas fatais.

Novos abalos após terremoto na Venezuela

O abalo acontece poucos dias após os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram a Venezuela, na quarta, 24, e na sexta, 26, deixando ao menos 920 mortos e milhares de feridos e desaparecidos, segundo o balanço mais recente divulgado pelas autoridades venezuelanas.

A Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou neste sábado que até 6,76 milhões de pessoas podem ter sido afetadas pelos terremotos devastadores que atingiram a Venezuela.