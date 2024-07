Forças Armadas Canadenses serão lideradas por uma mulher pela 1ª vez

Pela primeira vez na história do Canadá, uma mulher terá as mais altas responsabilidades nas Forças Armadas do país. Na última quarta-feira (4), o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciou a nomeação de Jennie Carignan como a nova chefe do Estado-Maior da Defesa. Carignan, que conquistou o posto de tenente-general em 2021 e será promovida a general, assumirá as novas funções em cerimônia marcada para 18 de julho. Trudeau disse que, ao longo da sua carreira, Carignan demonstrou liderança, compromisso com a excelência e dedicação.

— Essas características têm sido enormes ativos para as nossas Forças Armadas. Carignan contribuirá para tornar o Canadá um país mais forte e seguro — disse ele, antes de observar que ela é a “pessoa certa” para liderar a instituição em tempos de grandes desafios.

Nascida em Val-des-Sources (Quebec), Jennie Carignan ingressou nas fileiras militares em 1986 e formou-se engenheira militar em 1990. Ao longo de sua carreira recebeu múltiplas distinções, sendo uma delas a ordem de mérito militar do governador geral do Canadá. Ela foi a primeira mulher a liderar uma força de combate no Exército de seu país. Destaca-se também sua participação em operações no Afeganistão, Bósnia e Síria

. Da mesma forma, liderou a missão da Otan no Iraque de 2019 a 2020.

Casos de discriminação, racismo e agressões sexuais

Antes da nomeação de quarta-feira (4), Jennie Carignan serviu como chefe de conduta pessoal e cultura das Forças Armadas. A sua chegada a este cargo teve a ver com a crise na instituição devido aos inúmeros casos de discriminação, racismo e agressões sexuais. No seu novo cargo, Carignan terá que continuar a implementar diversas recomendações para reduzir este problema dentro do quartel. Ela também terá que enfrentar os obstáculos que dificultam o recrutamento. Estima-se que as Forças Armadas canadenses tenham um déficit de cerca de 16 mil membros.

Nos últimos anos, os militares canadenses prestaram apoio significativo em vários desastres naturais. Exemplo disso foi a sua participação no combate à onda de incêndios florestais que afetou diversas partes do país em 2023. Carignan tem experiência nestes assuntos, já que liderou operações de socorro às enchentes que afetaram a província de Quebec em 2019. No entanto, Ottawa destacou a necessidade de as instituições e os níveis governamentais estarem melhor preparados para a frequência crescente destes eventos.

As Forças Armadas Canadenses também enfrentam o desafio de aumentar a sua presença no Ártico. Da mesma forma, o foco está em outras partes do mundo, como a Ucrânia. O Canadá entregou vários pacotes de ajuda militar ao governo de

Volodymyr Zelensky na sua luta contra a invasão russa. Em 23 de maio, um grupo de senadores dos EUA enviou uma carta a Justin Trudeau. Nela, pediam ao primeiro-ministro canadense que Ottawa respeitasse os seus compromissos com a Organização do Tratado do Atlântico Norte de atribuir 2% do PIB dos países ao orçamento militar. Em 2023, os gastos canadenses nessa área foram de 1,38%. Trudeau respondeu um dia depois, afirmando que os aliados do Canadá estão satisfeitos com os seus investimentos em defesa.