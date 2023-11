Força da economia foi determinante para resultado na Argentina, afirma Nunes, da Quaest

A crise econômica da Argentina foi determinante para a vitória do ultraliberal Javier Milei na eleição presidencial deste domingo, 19, avalia o professor da UFMG e diretor da Quaest Pesquisa, Felipe Nunes.

"Impossível analisar o resultado sem levar em conta a força da economia como determinante. Nem mesmo o peronismo foi capaz de deter o argumento antissistema de Milei", afirma em entrevista à EXAME. A Argentina vive uma severa crise econômica, com inflação de três dígitos e 40% da população na pobreza.

A vitória de Milei foi anunciada pelo seu adversário, o peronista e atual ministro, Sergio Massa. Em pronunciamento por volta das 20h10, Massa reconheceu a derrota. Com 99,03% das urnas apuradas, Milei tem 55,71% dos votos contra 44,28%, de Massa.

Na sua avaliação do resultado, Nunes destaca que depois dos "fracassos" dos governos do ex-presidente Mauricio Macri e do atual Alberto Fernandez, sobrou o sentimento antissistema como opção popular. O diretor da Quaest diz ainda que o apoio de Macri será importante para a governabilidade de Milei, uma vez que ele não tem apoio no Congresso. "O peronismo vai continuar sendo uma força importante na política Argentina, e vai mostrar sua força de veto no Congresso", explica.