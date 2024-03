Foguete do Japão explode em voo inaugural

O pequeno foguete Kairos, da Space One do Japão, movido a combustível sólido, explodiu logo após seu lançamento inaugural nesta quarta-feira, quando a empresa tentava se tornar a primeira empresa nipônica a colocar um satélite em órbita. As informações são da Reuters

O foguete de combustível sólido explodiu segundos após a decolagem, pouco depois das 11h01 (22h01 de terça-feira, horário de Brasília), deixando para trás uma grande nuvem de fumaça e fragmentos do satélite. O lançamento aconteceu na península montanhosa de Kii, no oeste do Japão.

A Space One disse que o voo foi "interrompido" após o lançamento e que estava investigando a situação. Não houve indicação imediata do que causou a explosão ou se houve feridos. Normalmente, as plataformas não têm pessoas por perto durante um lançamento.

O Kairos transportava um satélite experimental do governo que pode substituir temporariamente os satélites de inteligência em órbita caso eles fiquem offline.

A Space One havia planejado o lançamento para sábado, mas o adiou depois que um navio entrou na área marítima restrita próxima.

A Space One, sediada em Tóquio, foi criada em 2018 por um consórcio de empresas japonesas como a Canon Electronics, a empresa de construção Shimizu e o Banco de Desenvolvimento do Japão. Dois dos maiores bancos do Japão, Mitsubishi UFJ e Mizuho, também possuem participações minoritárias. As ações da Canon Electronics caíram mais de 9% após o fracasso do lançamento de quarta-feira.

Embora o Japão seja um participante tímido na corrida espacial atual, os desenvolvedores do país estão se esforçando para construir veículos mais baratos para atender à crescente demanda de lançamentos de satélites do governo e de clientes globais.

Apesar da explosão desta quarta-feira, nem tudo está perdido para o setor no Japão. No mês passado, a Agência de Exploração Aeroespacial do país lançou com sucesso seu novo foguete principal de baixo custo, o H3, programado para levar cerca de 20 satélites e sondas ao espaço até 2030. Em janeiro, numa missão histórica, o Japão conseguiu pousar uma sonda não-tripulada na Lua, tornando-se a 5ª nação do mundo a conseguir tal feito.