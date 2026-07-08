FMI melhora expectativa para a economia da China, apesar de reduzir previsão global

O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou para 4,6% a previsão de crescimento da economia chinesa em 2026 e reduziu de 3,1% para 3,0% a estimativa para a economia global. A atualização do relatório Perspectivas da Economia Mundial (World Economic Outlook – WEO), divulgada nesta quarta-feira (8), mostra que a China está entre as poucas grandes economias que tiveram a projeção revisada para cima.

Segundo o FMI, a revisão da economia mundial reflete os impactos do conflito no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, a expansão da inteligência artificial e o aumento da demanda por tecnologia ajudaram a compensar parte dos efeitos negativos da guerra.

Entre as principais economias, a projeção para a China subiu 0,2 ponto percentual em relação à estimativa de abril. O Fundo atribui o resultado ao desempenho acima do esperado da indústria de manufatura de alta tecnologia e ao crescimento das exportações desses produtos.

Por outro lado, o FMI manteve a previsão de crescimento dos Estados Unidos em 2,3%. Já a estimativa para a Zona do Euro caiu de 1,1% para 0,9%, enquanto a projeção para o Oriente Médio e a Ásia Central sofreu a maior revisão, com queda de 1,2 ponto percentual, para 0,7%.

O relatório também reduziu em 0,1 ponto percentual as projeções para as economias avançadas e para os mercados emergentes e em desenvolvimento. Agora, o FMI estima crescimento de 1,7% para as economias avançadas e de 3,8% para os países emergentes em 2026.

Apesar do avanço da tecnologia, o Fundo avalia que os riscos para a economia global continuam elevados. Uma nova escalada das tensões geopolíticas pode aumentar os preços das commodities, pressionar a inflação, afetar as cadeias globais de suprimentos e tornar as condições financeiras mais restritivas.

Por outro lado, o FMI afirma que a normalização mais rápida da navegação no Estreito de Ormuz e uma alta menor que a prevista nos preços das commodities podem favorecer um crescimento global acima das estimativas atuais.

O relatório também revisou as perspectivas para a inflação. A projeção indica alta de 4,1% em 2025 para 4,7% em 2026, com recuo para 3,9% em 2027. Segundo o Fundo, o aumento será impulsionado principalmente pelos preços da energia e dos alimentos, embora o comportamento da inflação varie entre os países.

Além disso, o FMI prevê desaceleração do comércio mundial. A expectativa é de que o crescimento passe de 5,0% no ano passado para 3,5% em 2026, antes de acelerar para 4,3% em 2027.