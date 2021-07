FMI e Argentina avançam em negociação sobre dívida, mas não fecham acordo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) e o governo da Argentina afirmaram nesta terça-feira que conseguiram avançar nas negociações para a reestruturação de uma dívida de cerca de 45 bilhões de dólares em meio à crise econômica no país.

O ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán, reuniu-se na Itália com autoridades do FMI comandadas pela diretora-gerente, Kristalina Georgieva, durante reunião do G20. Apesar dos avanços, as partes ainda não chegaram a um acordo.

"As autoridades argentinas e o pessoal técnico do FMI mantiveram reuniões produtivas para avançar com o trabalho técnico na direção de um programa respaldado pelo FMI", disse o fundo em comunicado.

"Em particular, houve avanço na identificação de opções de política para desenvolver o mercado de capitais doméstico, mobilizar a arrecadação fiscal e fortalecer a resiliência externa da Argentina", completou.

A Argentina e o FMI estão negociando um acordo firmado em 2018 pelo ex-presidente Mauricio Macri, o maior na história do Fundo, mas que não conseguiu aplacar a crise no país, que segue lutando contra a dívida elevada, inflação alta e debilidade da moeda.