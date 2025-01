FMI alerta para produtividade "decepcionante" da economia global, com exceção dos EUA

A primeira vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, alertou nesta quarta-feira, 22, no Fórum de Davos sobre os "decepcionantes" níveis de produtividade da economia global, com a única exceção dos Estados Unidos.

Falando em um debate sobre as perspectivas dos países emergentes, Gopinath destacou a alarmante estagnação da produtividade em todo o mundo, com os Estados Unidos sendo a única exceção e os países emergentes sendo os mais afetados, principalmente nos últimos anos após a pandemia.

Nesse quadro, segundo Gopinath, a única solução parece ser empreender reformas estruturais e ter um controle rígido da dívida, que está em níveis nunca vistos desde a Segunda Guerra Mundial.

Embora os países emergentes tenham tido um "bom desempenho" nos últimos anos, o custo da dívida e do financiamento “provavelmente permanecerá muito alto por um longo período de tempo”, acrescentou.