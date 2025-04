Fluxo de turistas estrangeiros nos EUA cai 10% em março; Goldman Sachs prevê perda de US$ 90 bi Chegada por via aérea teve forte queda no mês passado. Goldman Sachs prevê impacto de 0,3% no PIB do país por redução do turismo e boicote a produtos americanos

Turistas em Nova York: estrangeiros têm evitado os EUA por boicote em retaliação ao tarifaço e também por temor de detenções em aeroportos após relatos de tratamento rude por agentes da imigração (Leandro Fonseca/Exame)