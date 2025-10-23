Fim do horário de verão na Europa? Comissão europeia defende mudança

O horário de verão na Europa pode estar com os dias contados. A Comissão Europeia defendeu nesta quinta-feira, 23, o fim da mudança anual de horário, com base no resultado de uma consulta pública realizada em 2018.

"Chegou a hora de pôr fim à mudança de horário", disse o Comissário dos Transportes, Apostolos Tzitzikostas.

Com o início do horário de verão previsto para este fim de semana na região, o tema voltou a ser discutido pela Comissão Europeia, que solicitou uma nova análise para reforçar a decisão de abolir a medida.

A Espanha também fez um novo apelo pela sua abolição em uma reunião de ministros da Energia, realizada na última segunda-feira.

Maioria é a favor do fim

A questão vem sendo debatida na Comissão Europeia desde 2018, quando foi realizada uma consulta pública na qual 84% dos participantes, o equivalente a quase 4 milhões de pessoas, votaram pela eliminação do horário de verão. Posteriormente, o Parlamento Europeu aprovou a medida.

No entanto, a mudança nunca foi implementada, uma vez que os 27 países do bloco não chegaram a um consenso.

Eurodeputados que defendem o fim da mudança de horário argumentam que há impactos negativos na saúde e um aumento no número de acidentes de trânsito. Além disso, destacam que a economia de energia se tornou modesta devido ao uso generalizado de lâmpadas de baixo consumo.

Caso o fim do horário de verão seja implementado, os países europeus estarão em uma situação parecida com o Brasil. Desde 2019, a medida não é implementa no país. Recentemente, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveiras, afirmou que o Brasil não precisa mais de horário de verão.