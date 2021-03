Fim de festa: festival Purim é proibido em Israel devido à pandemia

As restrições à covid-19 reduziram as comemorações do festival de fantasias judaico Purim, com a polícia de Israel impedindo festas e alguns rabinos pedindo às pessoas que não bebam muito para manter o distanciamento social.

Extraído do relato do bíblico Livro de Ester de como os judeus foram poupados do genocídio na antiga Pérsia, Purim é comemorada com o uso de todos os tipos de fantasias elaboradas, doação de comida para festas e muita bebida.

Mas, neste ano, Israel --que começou a sair de seu terceiro lockdown nacional em 21 de fevereiro-- reimpôs toques de recolher noturnos para o fim de semana prolongado de Purim e acesso limitado a Jerusalém.

As festas de Purim foram proibidas, com multas para quem as organizasse. Isso estimulou comemorações espontâneas de rua em Tel Aviv. O comandante da polícia, Ziv Saguy, disse que a corporação estava aplicando 200 multas por hora.

Longos engarrafamentos se formaram na estrada para Jerusalém, enquanto a polícia tentava impedir que grandes grupos chegassem à cidade sagrada para o festival. Algumas pessoas abandonaram seus veículos e caminharam pela rodovia.

Beber em excesso é uma parte importante do festival, mas vários líderes judeus ultraortodoxos colocaram um anúncio de primeira página em um jornal comunitário pedindo um Purim mais abstêmio neste ano.