Filipinas ordena volta de embaixadora após agressão à empregada doméstica

A embaixadora das Filipinas no Brasil, Marichu Mauro, foi convocada de volta ao país asiático após ter sido flagrada agredindo uma empregada doméstica na residência diplomática, em Brasília, no Distrito Federal, como revelou o ‘Fantástico’, da TV Globo. A informação foi compartilhada no Twitter na madrugada desta segunda-feira pelo secretário de Relações Exteriores do país, Teodoro Locsin Jr.

“A embaixadora das Filipinas no Brasil foi chamada de volta imediatamente para explicar os maus-tratos contra sua funcionária”, disse Locsin.

@DFAPHL @ANCALERTS @gmanews @cnnphilippines @BusinessMirror The Philippine Ambassador to Brazil has been recalled effective immediately to explain the maltreatment of her service staff. — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) October 26, 2020

Ainda não há confirmação se a embaixadora já saiu do Brasil, ou quando o fará. O secretário não deixou claro também se ela vai perder o cargo ou se será substituída temporariamente. Marichu é diplomata de carreira e foi nomeada embaixadora no Brasil em 2018. Desde 1995, já atuou em países como Barein, Bélgica, Itália e Israel.

As imagens das agressões foram reveladas no domingo (25) pelo “Fantástico“, da TV Globo, e foram usadas como prova em uma denúncia contra a diplomata firmada no fim de agosto.

Em nota, o Departamento de Relações Exteriores (DFA, na sigla em inglês) informou que a doméstica, de 51 anos, deixou a capital brasileira no dia 21 de outubro e está de volta às Filipinas.

“O DFA está entrando em contato com ela para garantir seu bem-estar e cooperação na investigação. O DFA garante ao público que conduzirá uma investigação rigorosa”, afirmou.

Ministério Público investiga

O Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal e Tocantins (MPTDFTO) abriu investigação para apurar o caso. O órgão informou que, “segundo a procuradora Carolina Mercante, pelos vídeos encaminhados, é possível detectar agressões físicas, que configuram trabalho degradante”.