Filho de Osama Bin Laden é deportado da França e está proibido de entrar no país novamente

Um dos filhos do fundador da Al Qaeda, Osama bin Laden, foi deportado de França. O ministro do Interior, Bruno Retailleau, disse que assinou uma ordem proibindo Omar Bin Laden de entrar no território francês e que ele já havia sido deportado. No entanto, o ministro não deu detalhes sobre o momento da deportação ou para onde ele foi enviado.

“O senhor Bin Laden, que viveu na região de Orne durante vários anos como cônjuge de uma cidadã britânica, publicou comentários nas suas redes sociais em 2023 que glorificavam o terrorismo”, disse Retailleau no X.

“A proibição garante que Bin Laden não possa regressar administrativamente à França por qualquer motivo.”

Omar bin Laden, de 43 anos, nasceu na Arábia Saudita e viveu seus primeiros anos no Sudão e no Afeganistão. Depois de se separar de seu pai com 19 anos, residiu em vários países árabes até ser legado à França em 2016, indicado pela AFP em 2022.

Osama bin Laden, um dos yihadistas mais procurados durante anos por ser o cérebro dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, morreu nas mãos das forças especiais estadounidenses em 2011 no Paquistão.

Fruto da relação de Osama com a primeira mulher, Najwa al-Ghanem, Omar nasceu na Arábia Saudita. Quarto filho do terrorista, ele lembra que o pai o ensinou, ainda adolescente, a disparar um fuzil AK-47 em campos de treinamento de terroristas e a dirigir um tanque russo.

Depois de passar a infância em Tora Bora, no leste afegão, ele decidiu se mudar para o Catar em abril de 2001, quando tinha 20 anos. A mudança se deu cinco meses antes do ataque às Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos. O atentado, que matou quase 3 mil pessoas, é o maior da história do século 21.