Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Festival da Primavera registra novo recorde de viagens e gastos na China

País registrou 596 milhões de viagens domésticas

Festival da Primavera: data movimentou turismo interno na China (Getty Images)

Festival da Primavera: data movimentou turismo interno na China (Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 14h44.

Tudo sobreChina
Saiba mais

A China registrou 596 milhões de viagens domésticas e RMB 803,483 bilhões em gastos turísticos durante os nove dias do feriado do Festival da Primavera, segundo estimativas do Centro de Dados do Ministério da Cultura e Turismo. Os números superaram os recordes anteriores tanto em volume de turistas quanto em despesas. O governo informou que o mercado nacional de cultura e turismo operou de forma estável ao longo do período.

O levantamento indica que os destinos de média e longa distância, com deslocamentos acima de 500 quilômetros, concentraram parte relevante do crescimento da demanda. Ao mesmo tempo, atrações tradicionais e resorts reformularam serviços e roteiros para ampliar a oferta ao público.

Além disso, atividades ligadas ao patrimônio cultural imaterial ganharam espaço nas celebrações de Ano-Novo. Eventos temáticos com referências à cultura tradicional chinesa atraíram visitantes de diferentes regiões. O turismo rural e o chamado turismo vermelho, voltado a locais associados à história revolucionária do país, também ampliaram o fluxo de viajantes no período.

Além disso, a aplicação de tecnologia em produtos e serviços integrou cultura e turismo em novos formatos. Plataformas digitais e recursos interativos ampliaram as opções de lazer e organizaram o atendimento ao público durante o Ano-Novo Lunar.

Acompanhe tudo sobre:China

Mais de Mundo

China pede reforço da cooperação com Alemanha e apoio ao multilateralismo

Senado da Argentina analisa acordo UE–Mercosul e reforma trabalhista de Milei

Bill Gates pede desculpas por vínculos com Jeffrey Epstein e admite erro

Estado da União: veja os principais pontos do discurso de Trump

Mais na Exame

Brasil

Caso Marielle: STF condena irmãos Brazão a 76 anos e 3 meses de prisão

Pop

Por trás do hit: produtores revelam como nasceu ‘Carnaval’, de Marina Sena

Negócios

Rejeitado no Shark Tank, ele criou e vendeu sua empresa à Amazon por US$ 1 bilhão

Mercados

Dólar abaixo de R$ 5? Até onde vai a queda da moeda americana