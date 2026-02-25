Festival da Primavera registra novo recorde de viagens e gastos na China

A China registrou 596 milhões de viagens domésticas e RMB 803,483 bilhões em gastos turísticos durante os nove dias do feriado do Festival da Primavera, segundo estimativas do Centro de Dados do Ministério da Cultura e Turismo. Os números superaram os recordes anteriores tanto em volume de turistas quanto em despesas. O governo informou que o mercado nacional de cultura e turismo operou de forma estável ao longo do período.

O levantamento indica que os destinos de média e longa distância, com deslocamentos acima de 500 quilômetros, concentraram parte relevante do crescimento da demanda. Ao mesmo tempo, atrações tradicionais e resorts reformularam serviços e roteiros para ampliar a oferta ao público.

Além disso, atividades ligadas ao patrimônio cultural imaterial ganharam espaço nas celebrações de Ano-Novo. Eventos temáticos com referências à cultura tradicional chinesa atraíram visitantes de diferentes regiões. O turismo rural e o chamado turismo vermelho, voltado a locais associados à história revolucionária do país, também ampliaram o fluxo de viajantes no período.

Além disso, a aplicação de tecnologia em produtos e serviços integrou cultura e turismo em novos formatos. Plataformas digitais e recursos interativos ampliaram as opções de lazer e organizaram o atendimento ao público durante o Ano-Novo Lunar.