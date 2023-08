Fernando Villavicencio, candidato a presidência do Equador, é assassinado 11 dias antes das eleições

O candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, foi assassinato na noite desta quarta-feira, 9, com três tiros na cabeça. Ele saía de um encontro político na cidade de Quito quando foi baleado, de acordo com as agências de notícia do país.

Segundo o g1, a notícia foi confirmada pelos assessores do candidato à presidência. O primeiro turno das eleições no Equador acontecem no dia 20 de agosto, para troca de presidente, vice-presidente e 137 parlamentares.

Vídeos nas redes sociais mostram o momento do atentado.

*Mais informações em instantes