​​Feriado do Dia do Trabalho na China supera Ano Novo Lunar em número de passageiros e tarifas

O número de voos e passageiros aéreos e os preços das passagens na China aumentaram durante o feriado de cinco dias do Dia do Trabalho, com algumas companhias aéreas registrando ganhos recordes em um único dia e muitos indicadores superando os das férias do Ano Novo Chinês, no final de janeiro.

De acordo com a Flight Master, o tráfego diário médio de passageiros das companhias aéreas domésticas durante o feriado do Dia do Trabalhador superou o nível pré-pandemia em 2019. As três maiores companhias aéreas estatais do país – Air China, China Southern Airlines e China Eastern Airlines – registraram ganhos de 114%, 108% e 104%, respectivamente.

Tarifas

As tarifas aéreas domésticas aumentam 30% durante o período de férias em comparação com o mesmo período em 2019, com as reservas para cidades populares na China aumentando 50%, segundo dados da Ctrip e da Qunar.

A Shenzhen Airlines disse em 29 de abril que teve um recorde de lucro diário de mais de 50 milhões de yuans (US$ 7,2 milhões) em 28 de abril, um dia antes do feriado.

A Joy Air registrou sua maior receita diária de passageiros em 28 de abril, com receita por hora e receita por passageiro por quilômetro aumentando 155% em relação ao ano anterior, marcando o maior aumento desde o Ano Novo Chinês.

A filial de Wuhan da China Eastern Airlines disse que sua receita diária de passageiros foi 30% maior em 28 de abril do que no mesmo dia em 2019, atingindo seu melhor nível em anos, com lucro diário alcançando um recorde de mais de 10 milhões de yuans, observou.

Com os controles da pandemia relaxados, o número de pessoas entrando e saindo da China durante o feriado do Dia do Trabalhador também aumentou em relação ao ano anterior, mas como os volumes de voos internacionais estão abaixo de 40% do que eram há quatro anos, as reservas para viagens ao exterior permaneceram mais baixas.

Os registros de entrada e saída aumentaram cerca de 2,2 vezes, para uma média de 1,3 milhão por dia durante o feriado, em comparação com o ano anterior, mas recuperaram apenas 59% em relação a 2019, de acordo com dados da Administração Nacional de Imigração.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: China News