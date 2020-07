Feijão vira pivô em conflito aleatório entre republicanos e democratas

Como se não tivessem mais o que discutir, apoiadores e autoridades democratas e republicanas vivem um novo conflito nas redes sociais nos últimos dias que envolve a marca de feijão Goya.

Fundada por imigrantes espanhois, a marca está dando o que falar desde que seu CEO fez um discurso elogiando o presidente Donald Trump e agradecendo a Deus pelo fato de os Estados Unidos ter um líder como ele, no último dia 9.

A fala irritou apoiadores democratas, que começaram a organizar um boicote nas redes sociais para produtos Goya, fazendo as tags #BoycottGoya e #Goyaway começarem a aparecer no Twitter.

Os republicanos, por sua vez, passaram a defender uma corrida aos supermercados pelos produtos da marca.

O embate esquentou depois que a filha do presidente americano, Ivanka Trump, postou uma foto em seu Instagram fazendo propaganda da marca (“se é Goya, é bom”), o que fere o código de ética da Casa Branca.

Dias antes, em apoio aos correligionários e apoiadores, Trump publicou uma foto em seu gabinete presidencial com vários produtos da marca em cima da mesa.

O conflito ocorre enquanto o país enfrenta a pior recessão de sua história em função da pandemia do novo coronavírus, e protestos em todo o país contra o racismo e a brutalidade policial. Os EUA são os primeiros em número de casos e mortes de covid-19 no mundo, com mais de 3 milhões de confirmções e 138 mil fatalidades.

More and more the Radical Left is using Commerce to hurt their “Enemy.” They put out the name of a store, brand or company, and ask their so-called followers not to do business there. They don’t care who gets hurt, but also don’t understand that two can play that game!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2019